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Очень старался: пропагандист Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущий Владимир Соловьёв попал в Книгу рекордов Гиннесса. Журналист установил рекорд за самое долгое пребывание в прямом эфире в течение одной недели, а это более 25 часов.


"Максимальное количество часов прямого эфира, представленного ведущим в течение одной недели, составляет 25 часов 53 минуты 57 секунд. И было достигнуто Владимиром Соловьёвым в Москве, Россия, 24 марта 2019 года", — говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

В разговоре с ТАСС Соловьёв отметил, что для рекорда ему пришлось проводить в эфире не менее пяти часов в сутки на протяжении пяти дней подряд.

Предыдущий рекорд принадлежал японцу Монта Мино. Он провёл в прямом эфире 21 час и 42 минуты.
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