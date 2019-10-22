Очень старался: пропагандист Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса





"Максимальное количество часов прямого эфира, представленного ведущим в течение одной недели, составляет 25 часов 53 минуты 57 секунд. И было достигнуто Владимиром Соловьёвым в Москве, Россия, 24 марта 2019 года", — говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.





В разговоре с ТАСС Соловьёв отметил, что для рекорда ему пришлось проводить в эфире не менее пяти часов в сутки на протяжении пяти дней подряд.





Предыдущий рекорд принадлежал японцу Монта Мино. Он провёл в прямом эфире 21 час и 42 минуты.