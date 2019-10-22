Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Наши пути разошлись": принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с принцем Уильямом

Долгое время в британских СМИ утверждали, что с приходом Меган Маркл в королевскую семью отношения между братьями Гарри и Уильямом дали трещину: принцы якобы стали много ссориться, отчаялись найти компромисс и общаются только на мероприятиях, присутствия на которых никак не избежать.


Вчера принц Гарри впервые рассказал, так ли все плохо в отношениях, за которые многие британские подданные переживают больше, чем за свои, пишет Super.ru.

Ранее Букингемский дворец называл эти ссоры вымыслом прессы и спекуляциями, но сам герцог Сассекский не был так категоричен и не стал отрицать наличие проблем: "Наша семья находится под постоянным давлением, в таких условиях конфликты просто неизбежны. Но мы братья и всегда ими будем. Сейчас наши пути разошлись, но я всегда буду рядом, если нужно, и он сделает то же для меня. Да, мы видимся реже, потому что заняты, но я его очень люблю, а многие вещи в прессе раздуты. Мы братья, у нас бывают хорошие и плохие времена".


Также в новом документальном фильме о недавнем королевском туре по Южной Африке Гарри снова подчеркнул, насколько тяжело быть членом столь влиятельной семьи и круглосуточно находиться под прицелом СМИ: "Часть моей работы - делать вид, что все в порядке, и во многих случаях "подставить другую щеку". Но для нас с Меган есть вещи, которые причиняют слишком много боли, учитывая, сколько слухов о нас на самом деле являются ложью. Мы все равно стараемся оставаться собой и делать то, во что верим. Ничто не заставит меня играть в ту же игру, которая убила мою маму".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru