Могилевских эко-активистов не допустили к парламентским выборам
Координатор инициативы «За здоровый Могилев» Андрей Бодилев, который требует от завода «Омск Карбон Могилев» прозрачности и исполнения экологических норм, выдвигался сбором подписей избирателей. Его коллега Дмитрий Евстратов выдвинулся от Белорусской социал-демократической партии (Грамада), пишет Mspring.online.
Оба шли в парламент по Могилевскому-Сельскому округу № 88 — в него входит «Свободная экономическая зона Могилев» (СЭЗ), где разместились сразу несколько промышленных предприятий, в том числе «Омск Карбон». В границы округа включили также агрогородки Вейно и Новоселки, которые больше всего страдают от соседства с СЭЗ.
17 октября окружная избирательная комиссия (ОИК) приняла решения не регистрировать Евстратова и Бодилева в качестве кандидатов. Председатель ОИК Валерий Еленский рассказал, что оба эко-активиста допустили промахи при подаче документов:
— Бодилев выдвигался сбором подписей и успел их сдать буквально за пять минут до конца нужного времени. Он сам все понимает. При подсчете комиссия выяснила, что он собрал 901 подпись. А нужно минимум 1000, что автоматически не даёт нам права регистрировать его как кандидата в депутаты, — высказался про Бодилева Еленский.
У Дмитрия Евстратова другие проблемы — по данным избирательной комиссии, он при выдвижении не указал, что ему принадлежит 100% доли уставного капитала крестьянско-фермерского хозяйства «Павловское-агро», что является значимым нарушением.
10:00 22/10/2019
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