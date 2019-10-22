Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Могилевских эко-активистов не допустили к парламентским выборам

Координатор инициативы «За здоровый Могилев» Андрей Бодилев, который требует от завода «Омск Карбон Могилев» прозрачности и исполнения экологических норм, выдвигался сбором подписей избирателей. Его коллега Дмитрий Евстратов выдвинулся от Белорусской социал-демократической партии (Грамада), пишет Mspring.online.

Оба шли в парламент по Могилевскому-Сельскому округу № 88 — в него входит «Свободная экономическая зона Могилев» (СЭЗ), где разместились сразу несколько промышленных предприятий, в том числе «Омск Карбон». В границы округа включили также агрогородки Вейно и Новоселки, которые больше всего страдают от соседства с СЭЗ.

17 октября окружная избирательная комиссия (ОИК) приняла решения не регистрировать Евстратова и Бодилева в качестве кандидатов. Председатель ОИК Валерий Еленский рассказал, что оба эко-активиста допустили промахи при подаче документов:

— Бодилев выдвигался сбором подписей и успел их сдать буквально за пять минут до конца нужного времени. Он сам все понимает. При подсчете комиссия выяснила, что он собрал 901 подпись. А нужно минимум 1000, что автоматически не даёт нам права регистрировать его как кандидата в депутаты, — высказался про Бодилева Еленский.


У Дмитрия Евстратова другие проблемы — по данным избирательной комиссии, он при выдвижении не указал, что ему принадлежит 100% доли уставного капитала крестьянско-фермерского хозяйства «Павловское-агро», что является значимым нарушением.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru