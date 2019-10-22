Чешские спецслужбы заявили о раскрытии российской шпионской сети





Служба безопасности и информации Чехии объявила о раскрытии и ликвидации российской агентурной сети, которая, как утверждает чешская контрразведка, действовала на территории страны, передает русская служба ВВС





"Сеть полностью раскрыта и ликвидирована благодаря отличному сотрудничеству с Национальным центром борьбы с организованной преступностью. Расследование продолжается", - заявил в понедельник глава ведомства Михал Коуделка на пресс-конференции в парламенте Чехии.





По его словам, раскрытая сеть была частью более длинной цепочки, которую российские спецслужбы якобы использовали в Чехии и готовили к использованию в других странах Европы.





Коуделка утверждает, что агентурная сеть была создана ФСБ и финансировалась российским посольством в Праге. Ее целью, по словам главы службы контрразведки, было "посредством специально созданных серверов осуществлять атаки на различные цели в Чехии, а также на ее зарубежных партнеров".









Не первая сеть





В декабре прошлого года Коуделка уже заявлял о раскрытии российской шпионской сети, а также о противодействии китайским шпионам в стране.





"За последние пять лет мы воспрепятствовали десяткам российских и китайских офицеров в их деятельности - или рекомендацией не давать им аккредитации, или их отъездом (из страны) так называемым "тихим методом". В начале этого года мы, например, информировали тех, кого нам положено по закону, что нам удалось успешно ликвидировать разведсеть одной из российских разведывательных служб, действующих на территории республики, и полностью парализовать ее деятельность", - говорил он.





В марте этого года чешское издание Respekt сообщало, что российская агентурная сеть якобы осуществляла хакерские атаки и состояла из нескольких российских граждан и выходцев из России, получивших гражданство Чехии.





По информации издания, группа действовала в Праге под прикрытием двух частных компаний по продаже компьютеров и программного обеспечения и подчинялась подразделению контрразведки ФСБ России.









Чешские СМИ также утверждали со ссылкой на Службу безопасности и информации, что как минимум треть сотрудников российского посольства в Праге могут быть сотрудниками российских спецслужб.







