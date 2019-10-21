Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Ракета «Буревестник» (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»). Об этом в интервью Washinton Times заявил заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Диннано.





Диннано пояснил, что, по данным Госдепа, ЧП произошло после того, как морская вода перестала охлаждать реактор лежавшей на дне ракеты.









По его словам, мониторинговые службы США выяснили, что последствия взрыва были локальными. Однако беспокойство Вашингтона вызывает то, что Россия пыталась скрыть этот инцидент. «Это был небольшой взрыв, но достаточно опасный из-за того, что взорвался ядерный реактор, — добавил Диннано. — В действительности нас беспокоят три вещи: дезинформация, то, что [ракета] пролежала на дне моря целый год, и то, что первое, что попыталась сделать Россия в этой ситуации, — скрыть информацию».



