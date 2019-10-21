Выборы-2019: Кто идет в депутаты?

Среди кандидатов 32 действующих депутата Палаты представителей. Таким образом, состав Палаты представителей потенциально может обновиться на 71%. Кроме того, 27% зарегистрированных кандидатов в депутаты составляют женщины. В целом это близко к видению нового состава депутатского корпуса, которое Александр Лукашенко изложил председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко 16 сентября. Тогда он сказал, что 30-35% действующего состава палаты должны побороться за депутатский мандат на следующий срок, а треть состава парламента должна быть сформирована женщинами. Президент рассматривает их в качестве «стабилизирующего фактора». «Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают — стыдно перед женщинами», — как всегда образно выразился Александр Лукашенко месяц назад.





Уже известно, что многие известные активисты и оппозиционные политики получили отказ в регистрации под различными предлогами. Не зарегистрированы в качестве кандидатов действующие депутаты Анна Канопацкая и Елена Анисим.





В каждой области выдвинуто множество кандидатов от Либерально-демократической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Беларусской патриотической партии, Коммунистической партии Беларуси.





Большинство оппозиционных кандидатов, которых допустили к участию в выборах, были выдвинуты от партий. Многие выдвигавшиеся сбором подписей не прошли регистрацию.





Брестская область

В Брестской области зарегистрировано 79 кандидатов. 47 человек представляют политические партии, 32 кандидата являются беспартийными. Здесь пытаются повторно избраться пять депутатов действующего состава Палаты представителей.





Так, снова на выборы идет Леонид Брич. Он представляет Беларусскую патриотическую партию и выдвигался аж тремя способами: от партии, от трудового коллектива и путем сбора подписей. На еще один срок в Палате претендуют и беспартийный Анатолий Дашко, член Республиканской партии труда и справедливости Жанна Стативко, беспартийный Василий Демидович, беспартийный Алексндр Боболович.





Хотят попасть в парламент проректор Барановичского госуниверситета Павел Попко, председатель Дрогичинского райсовета депутатов Светлана Бартош, председатель Пинского суда Александр Омельянюк, главред столинской районки Елена Климушко, а также, например, несколько районных секретарей БРСМ.





Среди оппозиционных и независимых кандидатов в Бресте зарегистрированы руководитель Брестской городской организации БСДП (Грамада) Анна Канюс и областной — Игорь Масловский, активист протестов против строительства завода «Айпауэр», член ОГП Владимир Мороз (последние двое на одном округе), активист «Говори правду» Александр Пась, активистка «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк, активист «Молодежного блока» Владислав Сыса, член БСДГ Дмитрий Марченко, член БНФ Ирина Омельянчук.





В Барановичах от оппозиции избираются член БНФ Николай Черноус, представитель «Руху «За Свабоду» Татьяна Малащенко, члены партии левых Чеслав Гузовский и Владимир Шестак. Несколько региональных активистов выдвигается от БСДП(Г): Сергей Мазан в Столине, Наталья Галанина в Кобрине, Леонид Дубоносов в Лунинце.





Витебская область

В Витебской области зарегистрировано 78 кандидатов в депутаты, из них партии представляет 48 человек. Переизбраться хотят три депутата действующего состава Палаты представителей, и среди них самый главный: кандидатом на Витебщине зарегистрирован председатель Палаты Владимир Андрейченко. Также на еще один срок идут беспартийные депутаты Игорь Мартынов и Виталий Чудович.





В парламент собрался председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин и Полоцкого райисполкома Николай Шевчук. В Витебской области пытается избраться заместитель Генпрокурора Александр Дубов. Могут попасть в парламент ректор ВГУ Алексей Егоров, заведующая Оршанским роддомом Инна Крачек, председатель Браславского районного объединения профсоюзов Павел Сильченок, замглавврача Полоцкой больницы Светлана Одинцова, директор Витебского универмага Светлана Горваль.





Среди оппозиционных и независимых кандидатов в Витебске зарегистрированы активистка ОГП Ирина Яскевич, представители «Руху «За Свабоду» Алексей Гаврутиков, Владимир Симанкович и Александр Ильинец.





Кроме того, в Витебске получила регистрацию кандидат от «русского мира» Эльвира Мирсалимова, ее выдвинула Республиканская партия труда и справедливости.





Из заметных оппозиционных активистов избираются представитель «Говори правду» в Бешенковичах Егор Левачев и представитель «Руху «За Свабоду» Ольга Дамаскина (член БНФ).Также участвуют в выборах члены ОГП Сергей Велюго в Новополоцке, Сергей Прокопчук в Орше, Михаил Чемурако в Дубровно, представитель «Руху «За Свабоду» Александр Щемлев в Городке. Претендует на депутатство и блогер «Серый кот» Дмитрий Козлов из Орши.





Гомельская область

В Гомельской области регистрацию получили 75 кандидатов в депутаты. Партийных из них заметно больше половины — 53 человека. Снова попасть в Палату представителей от Гомельщины мечтают четыре депутата. Среди них беспартийные Николай Васильков и Евгений Адаменко, коммунисты Ирина Кралевич и Леонид Писаник.





Из действующих чиновников в Палату идет глава администрации Железнодорожного района Гомеля Виталий Уткин, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало, зампред Хойникского райисполкома Жанна Чернявская. Кроме того, могут стать депутатами замдекана юрфака ГГУ Андрей Злотников, первый секретарь обкома БРСМ Игорь Завалей, председатель Жлобинского райсовета депутатов Игорь Волков, Мозырьского райсовета Валентина Назаренко, главврач Светлогорской больницы Игорь Тавтын, директор «Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции» НАН Беларуси (Рогачевский район) Сергей Кравцов (интересно, что за него агитирует бывший оппозиционный активист в Рогачеве Денис Дашкевич).





Среди независимых и оппозиционных кандидатов в Гомеле — фермер Юрий Ганцевич,представители «Руху «За Свабоду» Владимир Непомнящих, Владимир Кацора, Егор Гришанович, активистка «Говори правду» Юлия Ганисевская.





Интересный зарегистрированный кандидат — активистка борьбы против загрязнения окружающей среды с «Гомельобоями» Елена Давыдова, входящая в группу так называемых «живых человеков», которые пропагандируют отказ от гражданства Беларуси и официальных документов (по их мнению, получение «корочки» делает человека мертвым и рабом), считают себя гражданами БССР. В Гомеле они создали общественный проект «Варта» и завели телеграм-канал.





В области зарегистрированы кандидатами представитель «Руху «За Свабоду» Галина Каян (Жлобин), члены ОГП Юрий Юковский (Калинковичи), Николай Чечко (Лельчицы), Андрей Смоленчук (Светлогорск). Участвуют в выборах еще два представителя «Говори правду»: Сергей Линкевич в Хойниках и Татьяна Ласица в Речице. От БНФ выдвинуты Михаил Бондаренко в Мозыре, Дмитрий Савич в Светлогорске. В Жлобине зарегистрирован член БСДП(Г) Петр Константинов.





Гродненская область

В Гродненской области регистрацию получили 66 кандидатов. Партии представляют 37 человек. Переизбираться планируют три депутата: беспартийные Лилия Кирьяк, Тамара Долгошей и Александр Маркевич.





В Гродненской области также пытается избраться замглавы Администрации президента, председатель Беларусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич. Кресло в облисполкоме хочет сменить на место в Палате представителей начальник управления образования Александр Сонгин.





Собираются попасть в парламент председатель Зельвенского райсовета депутатов Валентин Семеняко, зампред Островецкого райисполкома Виктор Свилло, первый секретарь обкома БРСМ Павел Михалюк, начальник Волковысского РОЧС Павел Поконечный, главврач гродненской детской поликлиники №1 Ирина Луканская, замгендиректора фабрики «ЗОВ» Елена Потапова, замгендиректора «Скидельского агрокомбината» Александр Аутко, замгендиректора «Гроднооблгаз» Владимир Синяк.





Среди независимых и оппозиционных кандидатов в Гродно участвует в выборах председатель «Движения матерей 328» Лариса Жигарь, член Партии зеленых Жанна Гостяева, представитель «Руху «За Свабоду» Евгений Дудкин, местный активист, член БНФ Вадим Саранчуков, экоактивист, представитель «Говори правду» Евгений Филимонов, активист «Народнай Грамады» Владимир Арцыман, гражданская активистка Елена Шоломицкая, член БНФ Максим Губаревич, член БСДП(Г) Виктория Ермашук.





В Сморгони выдвинула свою кандидатуру заместитель председателя БСДП (Грамада) Ирина Вешторд. В Волковыске стал кандидатом активист «Говори правду» Павел Станевский. От ОГП по области выдвинута активистка Ирина Давидович в Ивье, минчанин, репетитор, критик системы образования Сергей Ольшевский в Дятлово. Участвуют в выборах члены партии левых Александр Шор в Лиде, Сергей Бузун в Слониме. Зарегистрированы представители «Руху «За Свабоду» Витольд Ашурок в Березовке и Иван Крук в Сморгони. Есть в списках кандидат от БСДП(Г) Дмитрий Тесленок в Мостах и от БНФ — Виктор Марчик в Слониме.





Минская область

В Минской области на места в Палате представителей претендует 73 кандидата. 43 из них являются партийными. В области переизбирается самое большое число действующих депутатов — сразу семь. В Палату хочет еще раз попасть представитель аграрной партии Людмила Нижевич. До своей депутатской карьеры она была заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. Компанию на еще один срок ей хотят составить беспартийные Валентина Ражанец, Юлия Мурина, Людмила Кананович, Валентина Курсевич, коммунист Петр Вабищевич, председатель Беларусской патриотической партии Николай Улахович.









Также в столичном регионе выдвинулось немало чиновников. Среди них самый серьезный кандидат — начальник Генштаба, первый замминистра обороны Олег Белоконев. Есть еще один кандидат от военного ведомства — замначальника консультативного отдела Минобороны Игорь Лавриненко. Лилия Ананич сейчас является зампредом Беларусского союза женщин, но раньше была министром информации.





На место в палате претендуют председатель Дзержинского райсовета депутатов Александр Саракач и на том же округе первый секретарь обкома БРСМ Кирилл Шик, а также начальник ОВД Столбцовкого райисполкома Иван Мамайко, председатель комитета по труду Миноблисполкома Олег Семенчук, главврач Борисовского роддома Александр Шипуло, замдиректора Жодинского политехнического колледжа Валерий Стрельченок, председатель профсоюзной первички «Беларуськалия» Андрей Струневский, председатель Кривосельского сельсовета Ирина Супранович.





Среди оппозиционных и независимых кандидатов по области в Дзержинском районе, по месту жительства, зарегистрирован кандидатом в депутаты сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев. Член его организации Николай Лысёнков выдвинут в Столбцах. В Логойске избирается Илья Добротвор, представитель «Руху «За Свабоду», также от «Руху» идет Валентин Тишко в Молодечно. Еще кандидаты от ОГП — Ева Сапрыгина в Жодино, Елена Петренко в Смолевичах, Александр Малашко в Сеницком округе, Ольга Белевцова в Заславском. Там же выдвигается Ольга Кравцова от Партии Зеленых. Зарегистрированы кандидатами члены БСДП(Г) Анатолий Юревич в Слуцке, Николай Ющук в Вилейке, Игорь Лобков в Заславском округе.





Могилевская область

В Могилевской области, как и в Гродненской, меньше всего кандидатов. Регистрацию получили 66 человек, из них 40 представляют политические партии. Четыре действующих депутата Палаты снова баллотирутся на Могилевщине. Это беспартийные Ирина Рынейская, Елена Колеснева и Ольга Петрашова. Еще один срок в Палате представителей намерен провести и Игорь Марзалюк.





Среди действующих чиновников можно отметить коммуниста Сергея Сыранкова. Он является первым замначальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома.





Также идут в депутаты председатель Белыничского райсовета депутатов Андрей Ганчук, начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома Наталья Тарасенко, депутат Бобруйского горсовета Вера Широкая, главврач Бобруйской больницы Владимир Гацко, директор Могилевского торгового колледжа Людмила Ильинская, главред госинформагентства «Могилевские ведомости» Светлана Шутова.





Среди оппозиционных и независимых кандидатов в Могилеве выдвигаются активисты ОГП Татьяна Сиваченко и Олег Аксенов, активист «Говори правду» Евгений Ласица, представители «Руху «За Свабоду» Евгений Глушков и Сергей Тышковец, активист «Молодежного блока» Михаил Воронцов, член БНФ Надежда Соловьева, члены БСДП(Г) Дмитрий Люнтов, Николай Залозный.





По области участвуют в выборах активистка «Говори правду» Татьяна Гуторова в Бобруйске, представители «Руху «За Свабоду» Николай Метелица в Белыничах, Татьяна Шамбалова в Шклове, Андрей Юрков в Горках, Валерий Коронкевич в Хотимске, активисты ОГП Денис Худовец и Александр Комар в Бобруйске, Валентина Пацкевич в Осиповичах, Максим Жарновский в Горках. От БНФ — Арсений Чигирь в Бобруйске, от БСДП(Г) — Юлия Черняк в Бобруйске, Александр Хамратов в Шклове.





Минск

В Минске зарегистрировано больше всего кандидатов в депутаты. В столице баллотируются 123 человека, из которых партии представляют 99 кандидатов. Переизбраться пытается шесть человек: беспартийные Валерий Воронецкий, Людмила Макарина-Кибак, Анна Старовойтова, член БПП Татьяна Сайганова, члены Республиканской партии труда и справедливости Игорь Комаровский и Оксана Гайдук.





Сменить дипломатическую карьеру на карьеру депутата решил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных. Судейское кресло на депутатское может сменить судья Верховного суда Светлана Любецкая. На «повышение» претендует председатель Мингорсовета Василий Панасюк. Баллотируется и председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько. Компанию им может составить заместитель гендиректора МАЗа Александр Гранковский.





В Минске получили регистрацию четыре партийных лидера. Избраться в парламент пытается председатель Партии БНФ Григорий Костусев. Также зарегистрирован председатель Беларусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов. Еще один партийный лидер — и. о. председателя ОГП Николай Козлов. Кроме того, идет в депутаты председатель Либерально-демократческой партии Олег Гайдукевич. Регистрацию в Минске получил и политик Александр Бухвостов, представляющий партию левых «Справедливый мир». В депутаты Палаты представителей от Беларусской социал-демократической Грамады хочет попасть главный редактор «Белгазеты» Кирилл Живолович.





Беспартийная «Мисс Беларусь» Мария Василевич в списках кандидатов значится как редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании.





Среди независимых и оппозиционных кандидатов в Минске — активисты ОГП Петр Поправко, Валерий Бычковский, Николай Масловский, Андрусь Асмоловский, БХД — Надежда Гацак, Ольга Ковалькова, БНФ — Павел Юхневич, Елена Толстая, Елена Терешкова, Василий Островский, «Европейской Беларуси» — Ольга Николайчик, «Говори правду» — Евгений Макаров, Евгений Караулов, а также активисты «Молодежного блока» Никита Краснокутский, Алана Гебремариам, Станислав Шашок, Алексей Лазарев, Даниил Лаврецкий и активистка, защитница Куропат Наталья Горячко от БСДП(Г).



