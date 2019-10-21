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МИД Германии: для сближения с ЕС Беларуси важно продолжать реформы

В последние несколько лет Беларусь активизировала отношения с Евросоюзом, продолжает более открытую политику по отношению к ЕС.

В то же время Германия и ЕС дают ясно понять, что в стране еще существуют недостатки в сферах верховенства права и плюрализма, говорится в пресс-релизе немецкого МИД по итогам встречи между министрами иностранных дел Беларуси и Германии Владимиром Макеем и Хайко Маасом.

На встрече в Берлине министры обсудили двусторонние отношения, ситуацию в восточной Украине и будущее «Восточного партнерства».

«Хотя наблюдается некоторый прогресс в части допуска оппозиционных кандидатов и важности гражданского общества, многое еще предстоит сделать. Ноябрьские парламентские выборы станут индикатором развития политических прав», – говорится в заявлении МИД Германии.


«На пути сближения [с ЕС] важно продолжать начатую программу реформ в Беларуси», – заявил Маас.

Немецкое внешнеполитическое ведомство отметило, что ЕС поддерживает курс реформ в Беларуси через инициативу «Восточное партнерство».

МИД Германии также подчеркнул роль Беларуси в поддержке мира и стабильности в регионе, в частности, роль Минска как посредника в разрешении конфликта на востоке Украины.
Источник: reform.by
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