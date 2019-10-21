Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC , об этом Беркоу сообщил депутатам в понедельник после обеда.





Объясняя свое решение, Беркоу заявил, что соглашение нельзя еще раз выносить на голосование, поскольку это то же предложение, которое было представлено для рассмотрения в субботу.





Аргумент, что ситуация изменилась из-за писем об отсрочке Brexit, которые Борис Джонсон отправил в Брюссель на выходных, спикер назвал неубедительным.





Как известно, голосование за соглашение должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.









После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.





Великобритания, по планам, должна выйти из ЕС 31 октября. Пока не известно, согласятся ли Евросоюз и Великобритания на новую отсрочку Brexit.