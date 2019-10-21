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После критики Лукашенко противнику аккумуляторного завода передали «привет» из Следственного комитета

Блогеру Александру Кабанову прислали уведомление о возобновлении в его отношении уголовного дела, которое было прекращено несколько месяцев назад.

Об этом активист, выступающий против строительства под Брестом аккумуляторного завода, сообщил в соцсети, пишет "Солидарность".

Уголовное дело на блогера завели по подозрению в присвоении и растрате около 400 рублей товарищества собственников жилья. По словам Кабанова, у него была договоренность с жильцами о выплате, т.к. он некоторый период работал председателем ТС.

Уведомление из Следственного комитета дотировано 17 октября.

Напомним, 18 октября Александр Лукашенко обвинил противников строительства аккумуляторного завода в желании использовать протесты для личной выгоды.


– Я ж предупреждал, когда у вас был на 1000-летии, что смотрите, у вас некоторые аккумуляторщики эти, начнется предвыборная кампания, и вы поймете, почему они «гвалтовали». Они все выдвинулись кандидатами в депутаты. То есть им пофиг этот аккумуляторный завод, они завтра готовы свинтить в Минск и здесь шататься по этой улице и тихонько себя вести или же гвалтом кричать уже на минских площадях, – заявил глава государства.

Блогер Александр Кабанов выдвигался в Палату представителей, но не был зарегистрирован кандидатом в депутаты.
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