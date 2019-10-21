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Глас вопиющего в пустыне: ЕС призвал власти Беларуси обеспечить соблюдение прав человека на выборах

Евросоюз призывает белорусские власти обеспечить соблюдение прав человека и основных свобод в ходе парламентских выборов, заявил глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

Дирк Шубель отметил, что ЕС следит за предвыборным периодом и снова призывает власти Беларуси обеспечить полное соблюдение прав человека и основных свобод до, во время и после избирательного цикла. 

По его словам, ЕС также призывает создать и поддерживать безопасные и благоприятные условия для того, чтобы граждане могли реализовать свое право на участие в государственных делах, сообщает БелаПАН.

Дирк Шубель подчеркнул, что ЕС по-прежнему призывает белорусские власти провести «серьезную реформу избирательного законодательства и процессов» в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы. 

При этом ЕС готов оказать Беларуси поддержку в проведении таких реформ.

По словам Шубеля, Евросоюз также приветствует приглашение БДИПЧ ОБСЕ к наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси.
Источник: spring96.org
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