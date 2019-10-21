Клинтон потроллила Трампа
Бывшая первая леди, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон опубликовала в Twitter пародию на письмо американского президента Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Эрдогану.
Клинтон написала, что нашла "письмо" в архиве.
В документе, якобы отправленном советскому лидеру Никите Хрущеву во время Карибского кризиса, 35-й президент США Джон Кеннеди просит его "не быть мудаком".
"Дорогой премьер Хрущев, не будь мудаком, хорошо? Убери свои ракеты с Кубы. Каждый тогда скажет: "Ура, Хрущев, ты – лучший!" Но если ты этого не сделаешь, все скажут: "Ну что за мудак?!" – и назовут твою мусорную страну Советский Халюс (Клинтон использовала слово bunion – деформация косточки большого пальца на ноге, созвучное с union – союз. – "ГОРДОН"). Позвоню тебе позже, обнимаю", – говорится в пародийном письме.
Ранее Трамп отправил письмо, в котором просил Эрдогана "не быть дураком", "не строить из себя крутого парня" и не начинать военную операцию в Сирии 9 октября.
По информации ВВС, Эрдогана разозлил стиль написания, он выбросил письмо и в тот же день начал военную операцию против курдских формирований в Сирии.
С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвовали США, правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции. 14 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о выводе войск США из Сирии.
Источник: gordonua.com
17:30 21/10/2019
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