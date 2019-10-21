Напомним, некоторые его предшественники сейчас находятся за решеткой





Алексей Романов курирует вопросы торговли продовольственными и непродовольственными товарами, плодоовощной продукцией, организации работы точек общественного питания, сельского хозяйства, а также изучения спроса и конъюнктуры потребительского рынка товаров, передает курирует вопросы торговли продовольственными и непродовольственными товарами, плодоовощной продукцией, организации работы точек общественного питания, сельского хозяйства, а также изучения спроса и конъюнктуры потребительского рынка товаров, передает minsknews.by





Кроме того, ему непосредственно подчиняются Технологическая пищевая испытательная лаборатория, управление аренды, строительства и эксплуатации зданий, управление по эксплуатации торгового центра «Столица» и торговый центр «Партизанский».





Алексей Романов в 1998 году окончил Белорусский государственный экономический университет, а в 2012 году — Академию управления при президенте Беларуси по специальности «государственное и местное управление».





С 2009 по 2016 годы Романов работал в ГУПР Мингорисполкома в должности сначала заместителя, а затем первого заместителя начальника управления, а с 2016 года находился на руководящих должностях предприятий коммунальной формы собственности Минска.









Напомним, ранее ГУПР Мингорисполкома возглавлял Андрей Улезло, который позже перешел на должность генерального директора КУП «Минскхлебпром».







