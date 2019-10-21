Сергей Спарыш "намахал руками" на 15 суток ареста

Задержание Сергея Спарыша 18 октября





По ее словам, Спарыша осудили еще в пятницу 18 октября, в тот же день, когда и задержали. Суд признал его виновным в нарушении статьи 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции).





Родственники и соратники Сергея Спарыша пытались узнать о его судьбе в РУВД, ЦИПе, прокуратуре все выходные, однако информация об аресте стала известна только в понедельник 21 октября.









Напомним, что Сергей Спарыш был задержан перед началом второго судебного заседания по делу Дмитрия Полиенко.





Охрана отказалась пускать его в зал суда. Его скрутили и вывели на основании того, что судья запретил ему находиться на суде. При задержании присутствовал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.