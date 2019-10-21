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Сергей Спарыш "намахал руками" на 15 суток ареста

Активиста "Народной Громады" Сергея Спарыша осудили на 15 суток ареста за то, что махал руками во время задержания милицией. Об этом правозащитникамсообщила жена Николая Статкевича Марина Адамович.

Задержание Сергея Спарыша 18 октября

По ее словам, Спарыша осудили еще в пятницу 18 октября, в тот же день, когда и задержали. Суд признал его виновным в нарушении статьи 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции).

Родственники и соратники Сергея Спарыша пытались узнать о его судьбе в РУВД, ЦИПе, прокуратуре все выходные, однако информация об аресте стала известна только в понедельник 21 октября.


Напомним, что Сергей Спарыш был задержан перед началом второго судебного заседания по делу Дмитрия Полиенко. 

Охрана отказалась пускать его в зал суда. Его скрутили и вывели на основании того, что судья запретил ему находиться на суде. При задержании присутствовал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.
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