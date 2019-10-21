Тексты с сайтов «Единая Русь», «Западная Русь», «Предатели.com» и подобных источников появлялись на сайте «Свабоднага слова» регулярно по крайней мере в 2013-2014 годах и публиковались не в отдельном блоге или рубрике «Мнение», а среди обычных газетных материалов.





Среди них были, например, статья «О русофобской природе «литвинизма» в Беларуси» из регнумовского «ИА REX», интервью одиозного профессора Льва Криштаповича (бывшего замдиректора ИАЦ при администрации президента) под названием «Письма из Беларуси. Миф о «белорусской шляхте», текст Кирилла Аверьянова-Минского «О происхождении названия «Белая Русь» и т.д.









Вот только несколько цитат:





О белорусах. "Белорусские сепаратисты не смогли пойти по пути своих украинских коллег, которые, стремясь искоренить любые напоминания о русском единстве, переименовали Малороссию и малорусов в Украину и украинцев. Свядомая интеллигенция была вынуждена заимствовать этноним «белорусы» из общерусской триады великорусы-малорусы-белорусы, что, несомненно, говорит об «исторической нищете» местечкового национализма".





О восстании Калиновского. "И совсем уже примитивной предстаёт ложь про польское восстание 1863 года на территории Беларуси, когда польская шляхта и её лидеры представляются как «белорусский феномен»… И вот уже Кастусь Калиновский, поляк до мозга костей, становится «белорусом», а.. польская шляхта вдруг… становится «восставшим белорусским крестьянством".





О Куропатах. "Куропаты – место расстрела в основном польских офицеров, как поляков по национальности, так и белорусов, служивших до 1939 года в польских: армии, полиции и спецслужбах на оккупированных поляками западно-белорусских землях. Куропаты призваны и аккумулировать белорусскую сердобольность в нужном месте и в нужном направлении, и оформить всенародно эмоциональное порицание сталинизма".

О "русском прошлом". "Идеологи литвинизма в своих основополагающих и директивных постулатах стараются замалчивать свое русское прошлое, которое они называют не иначе как кривичским или полоцким, и обязательно удельное и от Великого Новгорода, и от Киева, и, конечно же, от Москвы".

О белорусской литературе. "И именно во времена Российской империи началось формирование литературы на белорусских диалектах. <...> Белорусскоязычного поэта Максима Богдановича опекал и вдохновлял великий русский писатель Максим Горький".

О Брестской унии. "Но и в случае с Брестской унией без майданов не обошлось, правда, эти русско-майданы созывали не проевропейские униаты, а недовольные православные. Униатство – искусственная винегретная конфессия, изобретенная не во славу Божию, а ради политической потехи европейцев".

О Кастусе Калиновском. "Польских восставших следует рассматривать и как антироссийских террористов, и как людей, которые пытались, в своих корыстных интересах остановить прогресс в российском обществе <…>. Константин Калиновский заявил о себе и как польский террорист, боровшийся с российской властью, и как человек, защищавший польское рабовладельчество в крестьянской среде Виленского края".

О Витовте. "В те годы Великим княжеством Литовским и Русским правил православный князь Юрий/Витовит, который всячески способствовал углублению русскости на землях княжества".









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Удаленные с сайта slova.by публикации сохранились в автоматическом новостном агрегаторе «21.by».





Тогда странный для исполкомовской газеты контент заметила одна из жительниц Рогачева, учитель беларусского языка Ирина Купцевич. Она обратилась к журналистам.





Материал под названием «Гэта брыдка і няправільна». Учительница из Рогачева возмущена антибелорусскими публикациями на сайте местной газеты» вышел на портале TUT.by и разошелся по другим сайтам.





Сам Андрей Шишкин тогда отказался комментировать ситуацию корреспонденту, заявил лишь, что мнение TUT.by, как и сам портал, его не интересует.









Как рассказала Ирина Купцевич Reform.by , публикация тогда явно взволновала чиновников Рогачевского райисполкома: информация сразу же была передана начальнику отдела образования, тот провел беседу с директором школы, в которой она работала, и директор вызывала ее «на ковер» за то, что она «написала что-то в интернете».





Но все обошлось лишь «убедительной просьбой» не обострять ситуацию в период местной избирательной кампании, которая проводилась в то время (февраль 2014 года).





После резонанса в СМИ беларусофобские материалы были удалены с сайта «Свабоднага слова», больше там подобного контента замечено не было. Тем не менее материалы пропагандистского характера время от времени все же появлялись, но их источники были уже более «идеологически выдержанными».





После пары минут поиска на сайте нашлось как минимум несколько подобных публикаций: «По лекалам Гитлерюгенда» — перепечатка статьи о «Молодом фронте» из газеты Минобороны «Во славу Родины», оттуда же «обличительный» текст о БНР «Белорусская народная республика: триумф и трагедия», публикация «СБ» под названием «Гастарбайтеры войны» — о беларусах, воюющих на Донбассе, а также тексты Вадима Гигина.





Кандидатура главреда рогачевской районки Андрея Шишкина на выборах в Совет республики уже зарегистрирована, альтернативных кандидатов нет — все регионы выдвинули, как положено, ровно по восемь человек. Депутатам районных и областных советов останется лишь утвердить или отвергнуть претендентов.









С учетом этого следует полагать, что все кандидатуры уже одобрены на самом верху. И кандидатура представителя "русского мира" в верхней палате белорусского парламента выглядит как минимум странно с учетом реальной угрозы потери Беларусью независимости в связи с играми Лукашенко в "интеграцию" с Россией.