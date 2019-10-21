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Макей встретился с главой МИД Германии

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с двухдневным визитом в Германии.

По информации МИД, Владимир Макей провел сегодня встречу с федеральным министром иностранных дел ФРГ Хейко Маасом
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