Макей встретился с главой МИД Германии
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с двухдневным визитом в Германии.
По информации МИД, Владимир Макей провел сегодня встречу с федеральным министром иностранных дел ФРГ Хейко Маасом.
14:09 21/10/2019
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Особое мнение
Системный нажим России на Беларусь, кулуарная подготовка каких-то «дорожных карт» реализации Союзного договора, вброс информации о возможном ограничении или даже ликвидации суверенитета Беларуси вызвали крайнее возбуждение в кругах нашей гуманитарной интеллигенции, от евроэнтузиастов до националистов. Но это возбуждение, выплеснувшись в СМИ, в очередной раз продемонстрировало их несостоятельность.