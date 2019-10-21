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"Теперь мы знаем из территорий каких стран будет состоять империя Путина"

Признаваясь в своем русскоязычии, ты подписываешься под оккупацией своей Родины.

"Теперь мы знаем из территорий каких стран будет состоять империя Путина"
Решение российского правительства отменить экзамен на знание русского языка для граждан Украины и Беларуси, которые хотят получить паспорт бывшей метрополии – это отнюдь не стремление облегчить бюрократическую волокиту.

Это совершенно конкретный политический сигнал, который демонстрирует, из территорий каких стран должна будет состоять в будущем восстановленная империя Владимира Путина и его наследников.

Судите сами. Зачем отменять экзамен для граждан Беларуси, если Россия и Беларусь создали союзное государство и на территории России гражданин Беларуси пользуется практически теми же самыми правами, что и гражданин самой России? А обе страны еще и собираются эту интеграцию углублять?

И почему в списке нет граждан Казахстана, которые в большинстве своем до сих пор русскоязычные, многие знают родной казахский язык гораздо хуже, чем привнесенный русский? Не говоря уже о том, что в Казахстане живут миллионы этнических русских. Почему бы им не облегчить жизнь?

Но нет! Самое главное, конечно, было объединить жителей России, Беларуси и Украины в одно целое – тот самый "русский народ", который формально существовал вплоть до краха Российской империи. 


А теперь, как я понимаю, просто переименован в "русскоязычный". И границы проживания этого народа строго очерчены – Россия, Украина, Беларусь. И никакого Казахстана. По крайней мере, пока что. 

При этом речь не идет об автоматическом признании твоего русскоязычия, вовсе нет. Ты должен написать специальное заявление, подтвердить, что ты русскоязычный – и взамен получишь российский паспорт.

Паспорт страны, которая рассчитывает рано или поздно оккупировать твою Родину. Просто тебя просят под этим еще и подписаться. 
Виталий Портников, espreso.tv
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