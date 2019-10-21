Решение российского правительства отменить экзамен на знание русского языка для граждан Украины и Беларуси, которые хотят получить паспорт бывшей метрополии – это отнюдь не стремление облегчить бюрократическую волокиту.





Это совершенно конкретный политический сигнал, который демонстрирует, из территорий каких стран должна будет состоять в будущем восстановленная империя Владимира Путина и его наследников.





Судите сами. Зачем отменять экзамен для граждан Беларуси, если Россия и Беларусь создали союзное государство и на территории России гражданин Беларуси пользуется практически теми же самыми правами, что и гражданин самой России? А обе страны еще и собираются эту интеграцию углублять?





И почему в списке нет граждан Казахстана, которые в большинстве своем до сих пор русскоязычные, многие знают родной казахский язык гораздо хуже, чем привнесенный русский? Не говоря уже о том, что в Казахстане живут миллионы этнических русских. Почему бы им не облегчить жизнь?





Но нет! Самое главное, конечно, было объединить жителей России, Беларуси и Украины в одно целое – тот самый "русский народ", который формально существовал вплоть до краха Российской империи.









А теперь, как я понимаю, просто переименован в "русскоязычный". И границы проживания этого народа строго очерчены – Россия, Украина, Беларусь. И никакого Казахстана. По крайней мере, пока что.





При этом речь не идет об автоматическом признании твоего русскоязычия, вовсе нет. Ты должен написать специальное заявление, подтвердить, что ты русскоязычный – и взамен получишь российский паспорт.





Паспорт страны, которая рассчитывает рано или поздно оккупировать твою Родину. Просто тебя просят под этим еще и подписаться.