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А с ним все в порядке? Лукашенко заговорил о "националистическом угаре" в Беларуси

Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области РФ Евгением Куйвашевым говорил странные вещи.

архивное фото

"Я всегда говорю: это и ваша земля. Беларусь неотделима от славянских народов. Так уж случилось в последнее время, что Беларусь стала самой славянской страной, внося заметный вклад в сближение наших народов.

 Мы рассматриваем развитие сотрудничества с вами, со всеми российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений. Я часто также говорю о том, что в свое время, когда между Россией и Беларусью были не лучшие времена (бывали и такие), именно сотрудничество регионов с Беларусью спасло "союз" Беларуси и оссии", - цитирует Лукашенко БелТА.


В частности, широкое поле для сотрудничества между Беларусью и Свердловской областью РФ есть в гуманитарной сфере. 

Общеизвестно, что легендарный белорусский музыкант Владимир Мулявин был родом с Урала. В Минске благодаря помощи правительства Свердловской области РФ и личной поддержке губернатора был установлен памятник этому артисту. 

"Ваш подарок - памятник - дорогого стоит. Мы внимательно относимся к памяти Владимира Мулявина, поддерживаем все его творчество, - отметил Лукашенко. - Это наша общая гордость - Володя Мулявин, которого я очень хорошо знал, с которым был очень дружен. 

После националистического угара (несколько лет в Беларуси и это было) мне пришлось его как нашего, русского человека, поднимать на высоту. Я прямо белорусам сказал, что этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке».
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