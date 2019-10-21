А с ним все в порядке? Лукашенко заговорил о "националистическом угаре" в Беларуси
Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области РФ Евгением Куйвашевым говорил странные вещи.
архивное фото
"Я всегда говорю: это и ваша земля. Беларусь неотделима от славянских народов. Так уж случилось в последнее время, что Беларусь стала самой славянской страной, внося заметный вклад в сближение наших народов.
Мы рассматриваем развитие сотрудничества с вами, со всеми российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений. Я часто также говорю о том, что в свое время, когда между Россией и Беларусью были не лучшие времена (бывали и такие), именно сотрудничество регионов с Беларусью спасло "союз" Беларуси и оссии", - цитирует Лукашенко БелТА.
В частности, широкое поле для сотрудничества между Беларусью и Свердловской областью РФ есть в гуманитарной сфере.
Общеизвестно, что легендарный белорусский музыкант Владимир Мулявин был родом с Урала. В Минске благодаря помощи правительства Свердловской области РФ и личной поддержке губернатора был установлен памятник этому артисту.
"Ваш подарок - памятник - дорогого стоит. Мы внимательно относимся к памяти Владимира Мулявина, поддерживаем все его творчество, - отметил Лукашенко. - Это наша общая гордость - Володя Мулявин, которого я очень хорошо знал, с которым был очень дружен.
После националистического угара (несколько лет в Беларуси и это было) мне пришлось его как нашего, русского человека, поднимать на высоту. Я прямо белорусам сказал, что этот русский россиянин научил нас разговаривать на белорусском языке».
12:59 21/10/2019
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Особое мнение
Системный нажим России на Беларусь, кулуарная подготовка каких-то «дорожных карт» реализации Союзного договора, вброс информации о возможном ограничении или даже ликвидации суверенитета Беларуси вызвали крайнее возбуждение в кругах нашей гуманитарной интеллигенции, от евроэнтузиастов до националистов. Но это возбуждение, выплеснувшись в СМИ, в очередной раз продемонстрировало их несостоятельность.