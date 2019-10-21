«Руку не протянет»: россияне перестали доверять Лукашенко
52% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не уверены в том, что в трудную минуту Беларусь «протянет России руку».
Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. По их мнению, Беларусь уже много раз проявляла себя не как дружеская сторона.
38% проголосовавших уверены в обратном. Они считают, что раз наши страны являются союзниками, то и волноваться абсолютно не стоит.
А 10% опрошенных не стали давать какие-либо комментарии на эту тему, поскольку этот вопрос для них слишком сложный.
Всего в опросе приняли участие 5051 человек, сообщает Рамблер.
12:08 21/10/2019
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Особое мнение
Системный нажим России на Беларусь, кулуарная подготовка каких-то «дорожных карт» реализации Союзного договора, вброс информации о возможном ограничении или даже ликвидации суверенитета Беларуси вызвали крайнее возбуждение в кругах нашей гуманитарной интеллигенции, от евроэнтузиастов до националистов. Но это возбуждение, выплеснувшись в СМИ, в очередной раз продемонстрировало их несостоятельность.