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«Руку не протянет»: россияне перестали доверять Лукашенко

52% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не уверены в том, что в трудную минуту Беларусь «протянет России руку».

Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. По их мнению, Беларусь уже много раз проявляла себя не как дружеская сторона.

38% проголосовавших уверены в обратном. Они считают, что раз наши страны являются союзниками, то и волноваться абсолютно не стоит.

А 10% опрошенных не стали давать какие-либо комментарии на эту тему, поскольку этот вопрос для них слишком сложный.

Всего в опросе приняли участие 5051 человек, сообщает Рамблер.
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