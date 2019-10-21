



Как сообщает El País со ссылкой на заявление испанского правительства, процедура пройдёт в присутствии семьи диктатора.





Останки будут переданы на муниципальное кладбище Эль-Пардо в Мадриде.





В сентябре Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков Франко.





Судьи отклонили иск семьи диктатора, поддержав планы правительства о переносе останков на кладбище в Эль-Пардо, где похоронена его жена.





Франсиско Франко руководил Испанией с 1939 по 1975 год.