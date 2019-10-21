Участь диктатора: останки Франко из Долины Павших отправят на обычное кладбище
Эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко, которые находятся в базилике в Долине Павших, состоится 24 октября.
Как сообщает El País со ссылкой на заявление испанского правительства, процедура пройдёт в присутствии семьи диктатора.
Останки будут переданы на муниципальное кладбище Эль-Пардо в Мадриде.
В сентябре Верховный суд Испании поддержал эксгумацию останков Франко.
Судьи отклонили иск семьи диктатора, поддержав планы правительства о переносе останков на кладбище в Эль-Пардо, где похоронена его жена.
Франсиско Франко руководил Испанией с 1939 по 1975 год.
Источник: rt.com
11:25 21/10/2019
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