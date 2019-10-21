Литва опровергает сообщения о создании в стране военной базы США

Литовский МИД назвал "фейковой новостью" документ, в котором говорилось о намерении Литвы организовать военную базу Соединенных Штатов на своей территории. Вильнюс объяснил рассылку вероятной хакерской атакой.





"Компетентные власти в настоящее время занимаются расследованием инцидента", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.





Фальшивый пресс-релиз, по данным министерства, получили многие СМИ, дипломатические представительства и учреждения в странах НАТО. В Литве распространение фейкового заявления связывают с появлением в республике в рамках обычной ротации частей американской армии, передает DW









Первые из около 500 военнослужащих США в середине октября прибыли в Литву в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve). Остальная часть контингента и вооружение, включая танки Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, прибудут позднее. Они будут располагаться на военной базе в Пабраде до весны 2020 года.