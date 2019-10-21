Наконец-то: Евросоюз согласился продлить Brexit

При этом отмечается, что Британия сможет выйти и раньше февраля (1 или 15 числа каждого месяца), если сделка будет утверждена до окончания отсрочки.





Окончательное решение в альянсе не будет принято до тех пор, пока не станет предельно ясно о договоренностях в британском парламенте на этой неделе.





В случае появления более серьезных сложностей у Джонсона, таких как решение провести повторный референдум, отсрочка может продлиться до июня.





Напомним, 19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новой отсрочки по Brexit. Вместе с тем премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС, запланированный на 31 октября.









Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе.





Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.