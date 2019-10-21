Лукашенко совершит официальный визит в Казахстан 24-25 октября

Как сообщается, Лукашенко проведет в Нур-Султане переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На встречах в узком и широком составах планируется обсудить развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. Президенты рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий.





Стороны также обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних соглашений.









В эти же дни в Нур-Султане состоится казахстанско-белорусский бизнес-форум. В столице Казахстана запланировано также открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.