Макей находится с рабочим визитом в Германии

Владимир Макей. Фото из архива





Каких-либо конкретных подробностей и тематики визита не сообщается. Вместе с тем отмечено, что впереди министра ожидает насыщенная двухдневная программа важных встреч и мероприятий в Берлине.









Судя по фотографии программы визита, он проходит 20-22 октября.





Фото МИД Беларуси



