Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Беларуси начинаются выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио

В политических партиях состоят 65,5% зарегистрированных кандидатов в депутаты В Беларуси зарегистрировано 558 кандидатов в депутаты

 Сегодня начинаются выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва по ТВ и радио, сообщает БЕЛТА.

Все кандидаты по Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областям, а также по городу Минску получили возможность выступить на телеканале "Беларусь 3", а по Минской области – на СТВ.

Выступления пройдут в рабочие дни по 6 ноября. Продолжительность каждого ограничена пятью минутами. По телевидению они будут транслироваться в вечерний прайм-тайм – с 19.00 до 20.40. Исключение - 22 и 29 октября, когда эфирное время предоставляется с 19.00 до 19.30, с учетом сетки вещания телеканала "Беларусь 3".

Радиовыступления можно будет послушать с 7.00 до 8.00. Эфирное время кандидатов, которые будут баллотироваться по Минску, выделит "Радио-Минск", по Минской области - радиостанция "Минская волна". Тем, кто будет выдвигаться по другим областям, время предоставят соответствующие областные телерадиокомпании.


Порядок организации и проведения дебатов, даты их проведения и ведущего определяют телерадиокомпании. Эфирное время резервируется из расчета не более пяти минут одному кандидату.

Свою предвыборную программу претенденты на места в парламенте имеют право опубликовать либо в одной из республиканских газет ("Звязда", "Рэспубліка"), либо соответствующей областной газете, либо в издаваемых на территории их округа районных, городских газетах. Текст кандидаты должны представить в СМИ не позднее 27 октября.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru