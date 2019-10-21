В Беларуси начинаются выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио

Сегодня начинаются выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва по ТВ и радио, сообщает БЕЛТА.





Все кандидаты по Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областям, а также по городу Минску получили возможность выступить на телеканале "Беларусь 3", а по Минской области – на СТВ.





Выступления пройдут в рабочие дни по 6 ноября. Продолжительность каждого ограничена пятью минутами. По телевидению они будут транслироваться в вечерний прайм-тайм – с 19.00 до 20.40. Исключение - 22 и 29 октября, когда эфирное время предоставляется с 19.00 до 19.30, с учетом сетки вещания телеканала "Беларусь 3".





Радиовыступления можно будет послушать с 7.00 до 8.00. Эфирное время кандидатов, которые будут баллотироваться по Минску, выделит "Радио-Минск", по Минской области - радиостанция "Минская волна". Тем, кто будет выдвигаться по другим областям, время предоставят соответствующие областные телерадиокомпании.









Порядок организации и проведения дебатов, даты их проведения и ведущего определяют телерадиокомпании. Эфирное время резервируется из расчета не более пяти минут одному кандидату.





Свою предвыборную программу претенденты на места в парламенте имеют право опубликовать либо в одной из республиканских газет ("Звязда", "Рэспубліка"), либо соответствующей областной газете, либо в издаваемых на территории их округа районных, городских газетах. Текст кандидаты должны представить в СМИ не позднее 27 октября.





Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.