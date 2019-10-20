В Бресте начались учения десантников из Беларуси и России

В совместных белорусско-российских учениях примут участие 900 военнослужащих, 250 единиц боевой техники, а также авиация. Активная фаза учений пройдет всего четыре дня: с 21 до 25 октября, передает "Белсат"





Солдаты будут учиться десантироваться, вести разведывательные действия. Запланирована и практическая стрельба штурмовой авиации.





Несмотря на то, что учения начнутся только сейчас, российские военные находятся в нашей стране уже с 12 октября. В течение недели белорусская сторона устраивала для них культурно-развлекательные мероприятия. Военные с востока побывали в разных местах Брестчины. Посетили многочисленные музеи.