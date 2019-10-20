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В Бресте начались учения десантников из Беларуси и России

Белорусские и российские десантники начали совместные учения. В Брест с этой целью прибыли десантники 106-й гвардейской дивизии из России. С белорусской стороны в учениях принимают участие солдаты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщает сайт Минобороны.

В совместных белорусско-российских учениях примут участие 900 военнослужащих, 250 единиц боевой техники, а также авиация. Активная фаза учений пройдет всего четыре дня: с 21 до 25 октября, передает "Белсат".

Солдаты будут учиться десантироваться, вести разведывательные действия. Запланирована и практическая стрельба штурмовой авиации.


Несмотря на то, что учения начнутся только сейчас, российские военные находятся в нашей стране уже с 12 октября. В течение недели белорусская сторона устраивала для них культурно-развлекательные мероприятия. Военные с востока побывали в разных местах Брестчины. Посетили многочисленные музеи.
Источник: СК/ИР belsat.eu
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