Брюссель призывает Баку освободить мирных демонстрантов

Официальный представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности Майя Кочиянчич напомнила, что свобода собраний является фундаментальным правом человека. Поэтому ЕС ждет от Баку его выполнения. В Брюсселе призывают власти Азербайджана освободить задержанных.





Накануне, 19 октября, активисты пытались провести в центре столицы Азербайджана акцию. Протестующие призывают власти к проведению честных выборов, освобождению политзаключенных и требуют разрешить конфликт в Нагорном Карабахе, пишет интернет-издание «Кавказский узел». Акция была несанкционированной. Полиция задержала 60 демонстрантов. Позже 42-х митингующих отпустили.



















