Меркель и Путин обсудили подготовку к "нормандскому саммиту"

Об этом рассказал спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда"





Как отмечается, телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.





"В центре внимания беседы была подготовка к предстоящему саммиту в нормандском формате", - сказал Зайберт.





Как отмечается на сайте российского президента, обсуждался вопрос имплементации Минских соглашений, в частности, внедрение так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.









"Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки", то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами. Договорено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств", - сообщили в Путина.





Меркель и Путин также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также длительные переговоры о продлении транзита газа через Украину.