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Меркель и Путин обсудили подготовку к "нормандскому саммиту"

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на востоке Украины и в частности подготовку к саммиту нормандской четверки.

Об этом рассказал спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

"В центре внимания беседы была подготовка к предстоящему саммиту в нормандском формате", - сказал Зайберт.

Как отмечается на сайте российского президента, обсуждался вопрос имплементации Минских соглашений, в частности, внедрение так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.


"Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки", то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами. Договорено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств", - сообщили в Путина.

Меркель и Путин также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также длительные переговоры о продлении транзита газа через Украину.
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