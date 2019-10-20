Меркель и Путин обсудили подготовку к "нормандскому саммиту"
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию на востоке Украины и в частности подготовку к саммиту нормандской четверки.
Об этом рассказал спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда".
Как отмечается, телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.
"В центре внимания беседы была подготовка к предстоящему саммиту в нормандском формате", - сказал Зайберт.
Как отмечается на сайте российского президента, обсуждался вопрос имплементации Минских соглашений, в частности, внедрение так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.
"Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки", то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами. Договорено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств", - сообщили в Путина.
Меркель и Путин также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также длительные переговоры о продлении транзита газа через Украину.
16:08 20/10/2019
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