Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лондон: Британия выйдет из ЕС 31 октября, несмотря на просьбу об отсрочке

Великобритания покинет Европейский союз 31 октября, несмотря на письмо-просьба об отсрочке Brexit, к которому премьер-министра Бориса Джонсона заставили его оппоненты.

Об этом заявляют в британском правительстве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы собираемся выйти 31 октября. У нас есть средства и возможность сделать это", - сказал Майкл Гоув, министр, который отвечает за подготовку к Brexit без соглашения.

"Это письмо было отправлено, потому что парламент требовал его отправки ... но парламент не может изменить мнение премьер-министра, парламент не может изменить политику или решимость правительства", - подчеркнул он.

Ранее Джонсон отправил три письма президенту Европейского совета Дональду Туску.

Во-первых, короткую сопроводительную записку от британского посла в ЕС, где объясняется, что правительство просто придерживается закона; во-вторых, неподписанную копию текста, который закон, известный как закон Бенна, заставил его написать; и третий лист, в котором Джонсон сказал, что не хочет отсрочки Brexit.


Туск сказал, что получил просьбу Джонсона.

"Теперь я начну консультироваться с лидерами ЕС о том, как реагировать", - сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал Джонсону, что Париж требует скорейшего разъяснения ситуации после субботнего голосования за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждена до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru