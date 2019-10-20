Латынина: Минские соглашения — это поганая бумажка

«И тут выяснилось, что у него все время была фига в кармане», -- заметила в своей передаче на Эхе Москвы Юлия Латынина, комментируя историю с подписанием президентом Украины Зеленским формулы Штайнмайера.





-- Эта формула Штайнмайера на первый взгляд представляет собой осуществление любимого путинского проекта по запихиванию раковой опухоли Донбасса и Луганска обратно в тело Украины. Надо учесть, что поскольку у Кремля несколько башен, и там есть разные проекты, то, например, проект Суркова — это другой проект. Это проект, который продолжает существование Новороссии, и, соответственно, можно продолжать осваивать деньги на Новороссию. Но вот, конечно, после того, как Новороссия не получилась, и в Кремле поняли, что проект привел к резкому снижению влияния Кремля на украинскую политику. — ну, давайте запихнем этих прекрасных людей обратно.





И европейская бюрократия, умирающая и дряхлеющая, пораженная этой язвой левизны и бюрократией вообще, охотно пошла Владимиру Владимировичу навстречу и подписала сначала Минские соглашения, которые, конечно, абсолютно невыгодны для Украины и выгодны очень для России. Потом эту самую формулу Штайнмайера, в которой предусматривалось, что если в этих областях пройдут выборы согласно украинскому законодательству, то их можно будет и нужно будет инкорпорировать обратно в тело Украины.





Вот эту роковую формулу Зеленский подписал. Но тут выяснилось, что у него все время была фига в кармане, потому что выборы-то надо проводить по украинскому законодательству. И вот, значит, 15 октября украинская сторона в Минске говорит: «Да, вы знаете, мы готовы все выполнить, но только на следующих условиях: Роспуск ДНР, ЛНР, полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ по всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники. И самое главное — тот троянский конь: «Да, конечно, — говорят украинцы, — мы пустим этих ребят обратно после того, как у них будут проведены честные выборы, но эти выборы должна провести Центральная избирательная комиссии Украины и украинские политические партии».









Из этого следует, что в игру под названием «Давайте притворимся, что мы договариваемся» могут играть двое. Не только Россия, которая все время разводит руками: «Вот мы все делаем, а чего-то все не получается», но и Зеленский. Стратегия Зеленского мне кажется примерно понятно. Она мне кажется довольно правильной.





У меня есть ощущение, что его стратегия — это отказ от Минских соглашений, которые, как я уже сказала, были предательством Украины Западом, потому что бюрократия всегда плодит кучу каких-то бредовых бумажек, которые, вообще, непонятно каким образом могли быть подписаны. И Зеленский пытается отыграть эту историю, которая уже произошла.





А ему очень тяжело, потому что, во-первых, он играет против России. А, как вы понимаете, эта война остановится только тогда, когда этого захочет Кремль, а Кремль этого, судя по всему, никогда в ближайшее время не захочет, потому что в любом виде ему приятно, когда у соседа корова сдохла.





И кроме того Зеленский в этой ситуации должен играть еще и против Запада, потому что, естественно, любой бюрократ чувствует ответственность за бумажку, которую он подписал. И чем поганее эта бумажка — а Минские соглашения — это поганая бумажка, — тем большую ответственность чувствует западный бюрократ, пытаясь доказать: «Да нет, бумажка хорошая».





Короче говоря, мне кажется, что Зеленский делает так: «Да я иду, иду на встречу. А вот те ребята не идут». И, в конце концов, дело может кончится, и я очень надеюсь, что оно кончится, просто разрывом Минских соглашений.