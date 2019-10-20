Кандидатами в депутаты зарегистрированы 22 члена ОГП из 24

На этапе регистрации власти устранили только двух представителей партии.





«Если судить по результатам, то формальные основания для отказа в регистрации Александру Кабанову у комиссии, возможно, были, – говорит Виктор Корнеенко. – Но с моей точки зрения, комиссия должна не приговаривать, а регистрировать и в случае чего помогать. Это, кстати, записано в Избирательном кодексе. Даже если есть незначительная ошибка, и человек ее может исправить, почему это не сделать? Но нет. Это говорит о полицейской функции комиссий в условиях Беларуси.





Ну, а результат говорит сам за себя – на этом этапе не отказали в регистрации таким кандидатам, которые, на мой взгляд, могут хорошо провести кампанию и, что называется, попортить настроение самонадеянным представителям официальных властей. Конечно, регистрация еще ничего не решает, и при желании власти могут снять неугодных. Например, когда-то меня сняли за несколько часов до основного дня голосования. Пока у организаторов так называемых выборов все инструменты подавления на изготовке и могут быть применены в любой момент».









Кандидатами в депутаты зарегистрированы следующие представители ОГП:









1. Владимир Мороз, Брестский-Центральный округ № 2





2. Ирина Яскевич, Витебский-Чкаловский округ № 18





3. Валерий Воложенок, Новополоцкий № 24





4. Сергей Прокопчук, Оршанский городской округ № 25





5. Михаил Чемурако, Сенненский округ № 30





6. Владимир Кацора, Гомельский-Сельмашевский № 32





7. Владимир Непомнящих, Гомельский-Центральный № 33





8. Юрий Юковский, Калинковичский округ № 41





9. Андрей Смоленчук, Светлогорский округ № 44





10. Ирина Давидович, Ивьевский округ № 54





11. Сергей Ольшевский, Неманский округ № 56





12. Иван Крук, Сморгонский округ № 59





13. Елена Петренко, Логойский округ № 75





14. Ольга Белевцова, Заславский округ № 77





15. Александр Комар, Бобруйский-Ленинский округ № 78





16. Денис Худовец, Бобруйский-Первомайский округ № 79





17. Максим Жарновский, Горецкий округ № 82





18. Татьяна Сиваченко, Могилевский-Центральный № 85





19. Диана Чернушина, Каменногорский округ № 101





20. Николай Масловский, Кальварийский округ № 104





21. Николай Козлов, Старовиленский округ № 105





22. Андрусь Асмоловский, Коласовский округ № 106









Отказали в регистрации выдвиженцу от партии по Полоцкой-сельскому избирательному округу №28 Геннадию Трубачу и противнику аккумуляторного завода в Бресте Александру Кабанову.