Три примера того, что Ермошина превращается в занозу для Лукашенко

Но чем дальше – тем Лидия Ермошина высказывается смелее. UDF.BY приводит примеры последнего времени.





Фото rec.gov.by









Критика члены команды Лукашенко и похвала соперницы президента





На достаточно спокойных президентских выборах-2015 Ермошина несколько раз удивила, вызвав вопросы в среде власти своими действиями. Например, выступая по БТ, она позитивно высказалась о кандидате в президенты Татьяне Короткевич, отвесив ей несколько комплиментов.





«Молодая симпатичная женщина. Свежее лицо, не связанное со скандалами, компроматом. Она еще никому не успела надоесть. Она просто нравится людям. Я думаю, что молодежи приятно, что у них появился молодой лидер, не связанный со старой номенклатурой. И кампанию она свою проводила весьма интеллигентно: никого не обвиняя, никого не оскорбляя», — похвалила Ермошина соперницу Александра Лукашенко.





Мало того. На тех выборах председатель Центризбиркома вынесла строгое предупреждение руководителю Белтелерадиокомпании Геннадию Давыдько! Основанием для этого стало его появление в передаче «Клуб редакторов», где обсуждалась избирательная кампания, несмотря на статус доверенного лица кандидата в президенты Лукашенко.





Спор о дате проведения парламентских выборов

В текущем году Ермошина попила крови у руководителей Администрации президента, отстаивая свою позицию по поводу даты проведения парламентских выборов. В начале года она заявила, что «если бы ее спросили», она назначила бы голосование на 1 декабря.





У Лукашенко было другое мнение. В апреле в послании народу и парламенту он предложил провести парламентские выборы 7 ноября. В тот же день Ермошина раздала комментарии СМИ, в которых назвала обозначенную руководителем страны дату «не очень удачным выбором» из-за многочисленных выходных, на которые избиратели могут разъехаться, проигнорировав участие в голосовании.





«Мы считаем, что проводить выборы 17 ноября более удобно», — заявила Ермошина.





По всей видимости, Лукашенко был удивлен такой принципиальностью руководителя ЦИК, т.к. летом при личной встрече порекомендовал ей «проработать» предложение.





Но дальше спорить с Ермошиной посчитали лишним: решение о дате выборов осталось за ней.









Фото с официального сайта президента Беларуси









Критика «фаворитки» Лукашенко





Когда приближенная к руководителю страны 22-летняя «Мисс Беларусь» Мария Василевич объявила о решении идти в депутаты, Ермошина не стала хлопать в ладоши.





«Думаю, населению это понравится. Единственное что, у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника, в депутаты должны идти люди зрелые», — высказала свое мнение руководитель Центризбиркома.





Вряд ли Лукашенко оценил это заявление. Во-первых, покритиковали его хорошую подругу. Во-вторых, руководитель страны неоднократно подчеркивал, что депутаты должны представлять все слои общества – в том числе, молодежь, а тут ему стали перечить.









Как долго еще будут терпеть «мнение» Ермошиной?





Больше двух десятилетий руководящая ЦИК Ермошина все больше нервирует монолитную власть своим мнением. Но возможно, она позволяет себе некоторые выпады, осознавая, что приближается момент, когда пост во власти ей придется оставить. С другой стороны – по той же причине руководство страны терпит высказывания Ермошиной.





Еще на прошлых президентских выборах глава ЦИК не исключала: «Думаю, скорее всего, эта карьера (в 2016 году) закончится».









Фото: tut.by





Но тогда Лукашенко продлил срок ее полномочий. По всей видимости, в последний раз. 66-летняя чиновница готовится провести парламентские и президентские выборы, а затем уйти на пенсию.





«Знаете, в 2025 году (во время очередных президентских выборов), я не буду работать председателем Центризбиркома, я убеждена в этом», – заявила недавно Ермошина.



