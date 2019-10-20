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Глава Минобороны вылетел в Пекин выступать с докладом

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков примет участие в 9-м Пекинском форуме по вопросам безопасности "Сяншань" в Китае, сообщает пресс-служба Минобороны.

" На форуме по вопросам безопасности "Сяншань" глава белорусского оборонного ведомства выступит с докладом "Международные системы контроля над вооружениями и глобальная безопасность - белорусский взгляд", - говорится в сообщении.

Официальный визит Равкова в Китайскую Народную Республику начался 20 октября. Глава белорусского военного ведомства встретится с Министром обороны КНР генерал-полковником Вэй Фэнхэ. Министры обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности, а также перспективные направления развития двустороннего военного сотрудничества.
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