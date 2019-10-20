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Лукашенко рассказал, зачем назначил старшего сына помощником

Во время посещения Академии управления при президенте Александр Лукашенко рассказал, что не пожалел о назначении старшего сына помощником. Запись выступления опубликована на YouTube-канале «АТН: новости Беларуси и мира».


Лукашенко попросили рассказать о главных критериях эффективности государственного органа и его руководителя.

— Во-первых, это профессионализм. Я часто об этом говорю, без скромности сейчас скажу: я не приемлю клановости, кумовства. У меня нет этого «вот доверенное лицо», «этот близкий», «этот родной» и так далее. Абсолютно нет. Единственное, Виктора ты моего знаешь, старшего сына? Я его почему помощником назначил? Он часто этим пользовался. Чтобы какой-то очень острый животрепещущий вопрос донести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел, я получал откровенные, честные, неприглаженные вопросы. Не могу сказать, что Наталья Ивановна Качанова не является сегодня таким работником. Я ее часто в пример ставлю, что она не ретуширует эти вопросы.


Вот такой должен быть сегодня руководитель. <…> И не думайте, что у нас везде, как раньше говорили, по блату, по знакомству, можно продвинуться на высокие должности. Я вам скажу, у нас даже тенденций в обществе таких нет. Может, только у молодых, которые за студенческой скамьей. У нас нет, как в других государствах [стереотипа о том, что] государственная должность — хлебное место. Нет, туда особо никто не рвется, потому что там надо работать день и ночь и давать результат — это главный показатель любого управленца.
TUT.by
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