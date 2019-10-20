Президент Кубы на следующей неделе посетит Беларусь





Он побывает в Ирландии, Беларуси и России с официальными визитами, а также примет участие в XVIII Саммите Движения неприсоединения, который состоится в Баку 25-26 октября. Турне начинается в воскресенье, 20 октября.





Куба была единственной страной в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, которая участвовала в первом саммите Движения неприсоединения в Белграде в 1961 году и является одним из основателей этой организации.