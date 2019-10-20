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Власти Испании отказались от диалога по Каталонии

Противостояния между митингующими и полицией продолжается, в Барселоне демонстранты возводят баррикады.


Правительство Испании в субботу, 19 октября, отклонило предложение о переговорах, выдвинутое сепаратистами Каталонии, с середины октября не прекращающими акции протеста.

Исполняющий обязанности председателя испанского правительства Педро Санчес выразил уверенность, что сперва глава кабмина этого автономного региона Ким Торра должен осудить беспорядки, приведшие к десяткам раненых.

Между тем, по версии Торры, недавние протесты не отражают мирный характер сепаратистского движения.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала жителей к спокойствию на фоне продолжающегося вот уже пятую ночь противостояния между митингующими и полицией.


"Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает", − подчеркнула она.

Как передает "Немецкая волна" со ссылкой на местную газету La Vanguardia, вечером 19 октября митингующие в Барселоне продолжили возводить баррикады. В нескольких местах заграждения охватил огонь, на месте пришлось работать пожарным. При этом полиция применила пенометы − устройства, стреляющие быстрозатвердевающей и обволакивающей пеной.
 
Митингующие прошли шествием от площади Уркинаона, расположенной недалеко от штаб-квартиры представительства Национальной полиции в Каталонии, до Триумфальной арки.
 
Всего акция и демонстрация у здания Верховного суда в Барселоне собрали около 6000 человек.
 
В Жироне на северо-востоке Испании около тысячи человек заняли позиции у зданий судов, а также попытались заблокировать выход из здания региональной полиции. В Сабаделе на севере около 2500 человек собрались перед зданием комиссариата Нацполиции.
 
В Каталонии 18 октября началась всеобщая забастовка в знак протеста против тюремных приговоров, вынесенных Верховным судом в Мадриде девятерым лидерам каталонских сепаратистов.

 
Они 14 октября были приговорены к срокам лишения свободы до 13 лет за проведение незаконного референдума о независимости этого региона от Мадрида 1 октября 2017 года.
 
Это вызвало массовые акции протеста. Участники беспорядков поджигали баррикады и мусорные баки, а также столы и стулья в уличных кафе, сожгли один банковский филиал и разгромили магазин одежды.
 
Полиция сообщила о задержании 17 и 18 октября не менее 11 человек, медики казали помощь десяти пострадавшим.
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