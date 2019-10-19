Налог на WhatsApp спровоцировал политический кризис в Ливане

На этой неделе власти Ливана ввели новые налоги, в числе которых — сбор за использование интернет-мессенджеров типа WhatsApp.





Размер сбора — 20 центов в день или $6 в месяц, что очень много для не выходящей из экономического кризиса страны. Кроме того, ливанцам будет трудно уклониться от сбора: в стране два государственных оператора и дорогая мобильная связь.





Это отчаянная попытка правительства сбалансировать бюджет-2020: налог на мессенджеры должен принести в него дополнительно $250 млн.





Снижение дефицита бюджета и реформы являются условием получения Ливаном международной помощи на $11 млрд.





Новость о налоге на WhatsApp всколыхнула страну: в четверг протесты с поджогами покрышек начались в Бейруте, Триполи и других поселениях. Размах протестов — самый большой с мусорного кризиса 2015 года, пишет The Independent.









Власти поспешили отменить налог, но это не помогло. В пятницу протестующие перекрыли ключевые трассы, в том числе ведущие в аэропорт Бейрута и в Дамаск, в центре столицы начались протесты с требованием отставки правительства и столкновения с силовиками. По официальным данным, пострадали 50 силовиков, задержаны 70 протестующих.





Премьер-министр Ливана Саад Харири дал коалиционному правительству 72 часа на то, чтобы поддержать его политику, включая новые налоги. Лидер представленной в коалиционном парламенте шиитской «Хезболлы» Хасан Насрулла не поддержал требования протестующих, но выступил против новых налогов.





По мнению наблюдателей, речь идет о беспрецедентно сплоченных протестах обычно сильно разделенной страны. Людей объединяет общее неприятие коррупции во власти, пишет Al Jazeera. Против союзной властям соседней Сирии «Хезболлы» протестует даже шиитское население, отмечает канал.