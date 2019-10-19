“Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия – это больше, чем страна, для Беларуси – тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить”.





Россия – идеология, которую из Лукашенко не выбить? О чем это он?









“Лукашенко – хитрый политик”





Председатель Беларуской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов подчеркивает, что вся политика Лукашенко держится на поддержке России:





- Все просто. Наследство советской ментальности: человек вырос в советско-русской ментальности.





Во-вторых, в течение 25 лет, как ни крути, Россия выступала донором Беларуси по многих показателям. А после 1996 года – страна, которая поддерживала диктатуру в Беларуси через признание выборов.





В-третьих, Лукашенко не исключает Россию из своего дискурса, потому что для него важен личный рейтинг среди простых россиян. Что ни говори, а свои пол-процента он сохраняет в надежде: а вдруг в перспективе удастся занять российский трон? Сейчас это нереально, но потенциал существует: когда у тебя много сторонников в России, выстраивая отношения с Беларусью, надо иметь этот фактор в виду.





Известный факт, Лукашенко – хитрый политик: с русскими – настоящий русский, с европейцами – европеец, а с НАТОвцами – самый ярый НАТОвец.





Так что слова Лукашенко надо рассматривать как политически-театральную речь, чтобы в очередной раз показать: я свой среди вас, любите меня, но любите еще больше нашу продукцию, которую мы вам будем втюхивать.









- А вот министр Макей заговорил о том, что беларуский народ может денонсировать союзный договор с Россией.





- Что не скажет Лукашенко, может произнести Макей. Естественно, интервью Макея надо понимать как сигнал той же России, что на Беларусь давить не надо. Уже произошла диверсификация отношений, Беларусь готовы принять – и принимают невзирая на нарушения прав человека и отсутствие выборов, потому что у нас репутация так называемого «миротворца». Будете давить – начнем отчаливать. Своеобразная игра на двоих – в хорошего и плохого полицейского.









“Явное неуважение к Путину”





Политолог Сергей Марцелев считает, что общение с бе аторами, подчиненными Путина, – явное неуважение и нарушение субординации:





- Общаться с вассалами Путина через его голову – явное неуважение и нарушение субординации. Своей неуклюжей попыткой польстить собеседнику Лукашенко повторяет свой старый тезис на новый лад: ментально он подданный империи СССР, где все нити вели в Москву. Как и многие беларусы за 60, к сожалению. Доходит до курьёзов, среди сторонников оппозиции немало ностальгирующих по Союзу.









- И никакого подтекста?





- Куртуазный подхалимаж, созвучный его ментальной матрице “советского человека”. Встречаясь с высокопоставленными гостями, Лукашенко часто и чрезмерно стремится угодить. Так было с “Хандельсблатт” и одами Гитлеру, то же самое произошло, когда Александр Григорьевич, доказывая наши “кровные узы с россиянами”, поселил Скорину в Питер.







