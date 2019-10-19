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Вступление Албании и Северной Македонии в ЕС переносится

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Евросоюза заблокировал переговоры по вступлению Албании и Северной Македонии в ЕС, сообщает Немецкая волна.

Сообщается, что на саммите ЕС против начала переговорного процесса с Албанией и Северной Македонией выступил французский президент. Кроме того, в течение дискуссии по данной теме позицию Макрона частично поддержали Нидерланды и Дания.

В то же время Макрона раскритиковала немецкий канцлер Ангела Меркель, которая выразила сожаление и заявила, что именно сейчас был подходящий момент для старта переговоров с Албанией и Северной Македонией. Еврокомиссар Йоханнес Хан обвинил лидеров ЕС в невыполнении своих обещаний, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал это решение "серьезной исторической ошибкой".

Предполагается, что начало переговоров с Тираной и Скопье переносится на начало 2020 года. Тему в очередной раз поднимут на саммите ЕС в Загребе.
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