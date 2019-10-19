Российский журналист пояснил новую технологию Путина

«Технология здесь достаточно простая», – сказал он, информирует enovosty.com





Журналист пояснил: «Если будет достаточно большое количество людей с российским гражданством, то Путин – пусть не лично, а через своих подельников, через свой телевизор — может постоянно устраивать крики по поводу того, что русских обижают».





«Вот, дескать, есть люди с российским гражданством, с ними что-то делают, возбуждают уголовные дела, сажают в тюрьму, еще что-то. Это и будет основанием для вмешательства», – добавил он.





По мнению журналиста, в этом состоит «история с постоянным наползанием «русского мира» на территорию Украины».



