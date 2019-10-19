Кто в Беларуси может стать депутатом? Цифры

Что изменилось с момента подачи заявок в избирательные комиссии?





На 110 мест было 703 претендента. Осталось - 560.

От партий было 424 кандидата. Осталось - 357.

Женщин было 174. Осталось - 151.

Моложе 30 лет было 53. Осталось - 53.

Действующих депутатов Палаты представителей было 34. Осталось - 32.

В Минске хотели баллотироваться 176 человек. Осталось - 123.

Из «кандидатов в кандидаты» 71 работает в государственных органах, 8 - в правоохранительных органах, армии или в сфере чрезвычайных ситуаций, 31 - безработный, 48 - пенсионеры. Теперь осталось соответственно - 65, 7, 27 и 34.



