В Германии начались секретные учения НАТО в условиях «атомной войны»









Отмечается, что учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») начались на текущей неделе. В их рамках военные Германии и Италии отрабатывают безопасное перемещение ядерного оружия на самолетах.





Военно-воздушные силы Германии задействовали истребители авиационной эскадры 33 с истребителями-бомбардировщиками Panavia Tornado. Они дислоцированы на базе около населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). По данным издания, там хранятся до 20 американских ядерных боеголовок типа B61.





По мнению военных экспертов, регулярно проводимые маневры «Стойкий полдень» включают в себя практику безопасной транспортировки ядерного оружия США из подземных запасов в самолеты. Однако во время тренировочных полетов бомбы не используются.









Ранее в октябре сообщалось, что США планируют провести в 2020 году крупнейшие со времен холодной войны военные учения в Европе. По информации Deutsche Welle, в Европе в следующем году пройдут масштабные учения США «Защитник-2020» (Defender 2020). В них центральная роль отводится Германии. Через эту страну американская дивизия должна будет совершить передислокацию в Восточную Европу. Всего в учениях примут участие 20 тысяч солдат и офицеров США.