В предвыборной гонке осталось 10 активистов «Европейской Беларуси»

Первым получил удостоверение кандидата в депутаты активист «Европейской Беларуси» Арсений Чигирь, который выдвигался по Бобруйскому-Первомайскому округу №79.





Избирательная комиссия Светлогорского округа №46 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Дмитрия Савича.





Избирательная комиссия Брестского-Западного округа №1 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Полину Шарендо-Панасюк, которая отметилась яркой кампанией по сбору подписей за свою кандидатуру.





Избирательная комиссия Слонимского округа №58 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Виктора Марчика.





Дмитрий Козлов (youtube-блогер “Шэры кот”) успешно зарегистрирован кандидатом по Оршанскому избирательному округу №25.









В Мозыре «Европейскую Беларусь» будет представлять Михаила Бондаренко.





Что касается Минска, то здесь зарегистрированы четыре представителя «Европейской Беларуси».





По Чкаловскому избирательному округу №96 зарегистрировали Оксану Юшкевич. Оппозиционер Павел Юхневич зарегистрирован в качестве кандидата в Пушкинском избирательном округе №103 (Минск). Избирательная комиссия Западного избирательного округа №102 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Валерия Бычковского. По Уручскому избирательному округу №109 «Европейскую Беларусь» будет представлять режиссер Ольга Николайчик.



