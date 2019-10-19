Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В России считают странными обвинения Лукашенко по поводу интеграционных процессов в ЕАЭС

В правительстве РФ считают странными заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о неких "сдерживающих мерах" по отношению к белорусским продуктам питания со стороны России, заявил источник в российском кабмине.

"Довольно странно слышать подобного рода заявления, поскольку всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Беларусь наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка Евразийского союза", - сказал источник.

По его словам, это касается таких товарных групп, как алкоголь, табак, сельскохозяйственная техника.

Источник отметил, что со стороны Беларуси заблокировано утверждение льготного порядка ввоза товаров на территорию ЕАЭС в рамках реализации инвестиционных проектов.

"Из-за позиции Минска также не утверждены правила определения происхождения товаров. Кроме того, в Беларуси существуют и административные ограничения для товаров из ЕАЭС. Эти товары не допускают к госзакупкам", - подчеркнул он.


Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что из-за России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) появляются различные сдерживающие меры.

"Ведь союз (ЕАЭС - ИФ) формировался на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и так далее. Этого сегодня нет ни по одному из направлений. И вы знаете, откуда тормоз. И вы, наверное, слышите, когда я на заседаниях почти уже в открытую, без дипломатических формулировок, начинаю называть виновных. Потому что это для нас очень важно", - сказал Лукашенко, выступая в Академии управления. Его цитировало госагенство БелТА.

По словам Лукашенко, в основном со стороны России стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания.

Президент отметил, что есть сложности и во взаимодействии по линии военно-технического сотрудничества, несмотря на общую с Россией региональную группировку войск на данном направлении. "Мы потихоньку подошли к тому, что мы сами можем создавать новые образцы вооружений. И нам надо часть узлов и агрегатов покупать. Мы ориентированы были в Советском Союзе на российское производство. Нам это не дают. С боем приходится отвоевывать. Конкуренты...", - пояснил он.

Лукашенко заявил, что именно поэтому Беларусь, например, при создании новых образцов вооружения в ракетостроении пошла на сотрудничество с КНР и теперь развивает это направление. Есть интерес в соответствующем взаимодействии и со стороны Украины.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru