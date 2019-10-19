Лукашенко рассказал про красавиц из службы протокола: это оружие









«И тишина какая-то в зале. Все шумели, кричали, там же, наверно. под две сотни человек, а может, и больше, и средства массовой информации. И тишина. Я думаю: «Господи, что такое?» Я тут с этим орденом занялся. Нет, орден они вносили, какими-то документами [занялся]. И тишина… Я поднимаю голову — идут мои красавицы, одна беленькая, другая черная. И все забыли про документы! Все забыли про все, рот раскрыли и смотрят на них. И я понял: действительно оружие», – сказал Лукашенко.





«Не то что там я пользуюсь этим, но если есть, что показать людям от Беларуси, ну так и показывай», – добавил он.









Девушки из службы протокола встречают высокопоставленных гостей в Беларуси и сопровождают президента в официальных поездках. Одну из них, Дарью Шманай, Лукашенко предлагал поцеловать Нурсултану Назарбаеву на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае этого года. Назарбаев однако не стал целовать «оружие Беларуси», а просто пожал руку.