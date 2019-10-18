Суд над Дмитрием Полиенко: день второй

На первом судебном заседании стало известно, что прокуратура отказалась от прежних обвинений по ст. 341 УК (нанесение граффити в Куропатах и ​​на здание на улице Охотской), ч. 1 ст. 130 (разжигание вражды к сотрудникам милиции в расположенном на youtube видеоролике), ст. 369 (оскорбление министра (бывшего) МВД Игоря Шуневича в видеоролике).





Дело рассматривается только по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) по факту распыления перцового газа в лицо мужчине на лестничной площадке.





Рассматривает дело судья Пётр Орлов. Прокурор - Александр Король.





Из-за большого общественного резонанса суд принял решение проводить процесс в открытом режиме.





На суде выяснилось много противоречий между показаниями потерпевшего и свидетелей, которые были даны во время следствия и которые прозвучали в суде.





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Перед судебным заседанием в очереди был задержан активист "Народной громады" Сергей Спарыш. Его повязали и утащили. На основании того, что судья запретил ему присутствие. При задержании присутствовал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.





Сообщается, что Сергея Спарыша задержали.





Заседание началось. Первым выступает свидетель Борувко. Именно у него Полиенко приобретал перцовый баллончик. Он объясняет, что для покупки перцовых баллончиков требуется только то, чтобы человек был совершеннолетний. Полиенко он не помнит. Подтверждает, что баллончики можно применять только для самообороны.





Судья зачитывает показания, которые давал Борувко во время следствия: "Перцовый баллончик "Жгучий перчик" был продан Дмитрию Полиенко. После продажи Борувко вышел в коридор и почувствовал запах газа. Перезвонил клиенту и спросил, зачем тот распылил газ. Дмитрий Полиенко ответил, что распылил газ случайно. Клал два баллончики в карман и нажал один из них".









Начали рассматривать вещественные доказательства. Осматриваются перцовые баллончики. Дмитрий Полиенко соглашается с тем, что они принадлежат ему.





Суд переходит к исследованию аудиозаписей телефонного звонка жены потерпевшего в скорую помощь и видеозаписей из кафе, где находился пострадавший перед инцидентом. Судья объявляет перерыв, так как аудиозапись не срабатывает.





После перерыва включили аудиозапись разговора жены потерпевшего Юрина со службой скорой помощи.





Жена: Он пьян.





Скорая: Так что, гах не держится?





Жена: Да. Мы с детьми его положили.





Именно по этой причине скорая не собиралась приезжать.





Судья у пострадавшего: Вы находились в состоянии сильного опьянения. Что можете объяснить?





Пострадавший Юрин: Я был не такой уж и пьяный. Полчаса промывал глаза в ванне на полусогнутых ногах. А жена говорила эмоционально...





Далее начался просмотр видео из кофейни "Хмельная застава", в которой отдыхал Юрин с другом перед инцидентом. На видео видно, что они выходят из кафе около 19.00. С ними была еще третье лицо, с которым пострадавший курил на улице, разговаривал. Он объясняет в суде, что это был случайный человек.





После небольшого перерыва процесс продолжился.









Начинается допрос свидетеля - жены потерпевшего Юрина Елены Салиевой.





Она рассказывает, что пострадавшего в квартиру завели дети. Рассказывает, что у мужа сложные отношения с медиками. Она позвонила, чтобы проконсультироваться. Отказалась от приезда бригады скорой, так как не хотела потом семейного скандала. Подтвердила, что говорила: муж был сильно пьян. Приехал друг потерпевшего, с которым они были в кафе. Через полчаса муж присоединился к ним.





Она рассказывает, что восприняла инцидент с баллончиком как неприятность в своей семье. Женщина признает: "В любом случае человек выпил. Я преувеличыли по поводу его опьянения, когда звонила в скорую". Судья решила повторно послушать аудиозапись разговора Салиевой и дежурной скорой.





Судья: Медработник говорил о необходимости госпитализации. Почему вы отказались и неоднократно подчеркивали, что супруг находится в состоянии алкогольного опьянения?





Салиева: Я специально утрировала состояние мужа. Когда я услышала, что речь идет о гoспитализацыю, я сказала эмоционально.





Прокурор Король спрашивает, когда Салиева узнала о случае в подъезде. Она сначала не хочет отвечать, потому что не уверена, однако затем начинает рассказывать.





"Муж за курение в подъезде сделал замечание, так как молодой человек или то курил, то прикуривал. Милицию не вызывали. Позже муж поставил перед фактом: подумал и принял решение подать заявление в милицию".









Адвокат: Почему вы отказались от госпитализации мужа?





Салиева: Получила консультацию и надеялась на лучшее. Не хотела госпитализации, так как знала, что его могут проверить на содержание алкоголя в крови.





Зачитывают по просьбе адвоката предыдущие показания жены. Есть расхождения в показаниях. Так, в протоколе указано, что она не вызвала милицию, поскольку была в шоке от ситуаци. Также в ходе следствия она говорила, что была против госпитализации, потому что муж - трудоголик.





После перерыва в суд вызван свидетель Сергей Салиев, который является приемным сыном потерпевшего. Дмитрий Полиенко считает, что сын потерпевшего может иметь намерение оговорить его. Свидетель рассказывает, что когда отец позвонил в домофон, дверь подъезда ему открыла сестра, но пострадавший долго не поднимался в квартиру. Тогда Сергей с сестрой спустились вниз, увидели отца и почувствовали запах перца. У отца был оранжевый лицо, они отвели потерпевшего домой и долгое время чихали от перца.





На вопросы гособвинителя Сергей Салиев отвечает, что не помнит точную дату, не может точно ответить, чувствовал ли он запах сигаретного дыма. А вот насчет запаха алкоголя отвечает, что трудно определить, такого не было, так как он бы точно почувствовал. Сам отец в тот момент ничего не говорил сыну и не рассказывал, что случилось.









Уже в квартире мать поливала водой лицо пострадавшего, так как у отца слезились глаза. Свидетель не присутствовал в тот момент, когда мать звонила в скорую помощь. После промывания глаз пострадавшего положили на кровать, приехал друг Юрина - Коротаев.





"Отец рассказал, что он шел по ступенькам, там был парень, отец сделал ему замечание, а тот распылил ему в лицо газ из баллончика. Отец всегда делает замечания тем, кто курит", - говорит Сергей Салиев.





Свидетель говорит, что пострадавший скорее всего не находился в состоянии алкогольного опьянения, позже они обсуждали происшествие и пришли к выводу, что это был какой-то хулиган. На следующий день сын, который учится в медицинском колледже, заметил улучшение в состоянии здоровья Юрина.





Далее свидетеля расспрашивает адвокат Дмитрия Полиенко:





- Просил ли отец вызвать скорую или милицию?





- Не помню, не то состояние было.





- Вы поднимались на лифте и постоянно были рядом с отцом?





- Да, потом встретили сестру и сказали позвать мать.





Судья уточняет:





- Когда именно пострадавший объяснил, что произошло на лестничной площадке?





- Тогда, когда начали оказывать первую помощь. Коротаев приехал через 20-30 минут после этого.





- Говорил ли пострадавший что-то Каратаеву при вашем присутствии?





- Нет, или я не помню.





Адвокат спрашивает, просил о чем-нибудь пострадавший свидетеля в то время, когда его завели в тамбур, но сын точно не помнит, предполагает, что возможно отец попросил воды.





Защитник просит огласить показания свидетеля в ходе следствия, т.к. есть противоречия.









Адвокат зачитывает показания Сергея Салиева от 15 марта, где он утверждает, что лицо у отца было фиолетового цвета и он почувствовал от отца "какой запах, как позже ему стало известно, похожий на запах перцового газа". Защитник Полиенко спрашивает свидетеля, почему при допросе он говорил, что лицо у отца был фиолетовое, а теперь - что оранжевое? Однако никакого вразумительного ответа на этот вопрос нет.





Также Сергей Салиев в суде говорит, что давал показания один раз, однако в материалах дела есть второй протокол допроса от 25 марта, где свидетель уже указывает, что лицо у пострадавшего был оранжевого цвета, и, исходя из этого свидетель сделал вывод, что это воздействие перца, именно поэтому он стал смотреть в интернете, что делать при таких случаях. Сейчас в суде Сергей Салиев говорит, что возможно он оговорился.





В этом же протоколе значится, что свидетель сообщил, что отец был с женщиной, кроме соседки, но во время первого допроса об этом Сергей Салиев не говорил.





Судья спрашивает, что это за женщина была, но свидетель ссылается на плохую память на лица, поэтому не уверен, соседка это была или нет. Сам Дмитрий Полиенко не видел никакой женщины. Допрос Сергея Салиева закончен.





Следующим допрашивают свидетеля Андрея Войнича. Он рассказывает, что зашел домой в туалет буквально на пару минут, в это время Дмитрий Полиенко оставался в подъезде. Квартира свидетеля находится на четвертом этаже. Когда вышел из квартиры, увидел Юрина посреди лестничной площадки между первым и вторым этажем. Он узнал потерпевшего, поскольку неоднократно видел, и почти сразу почувствовал запах перцового газа. Свидетель утверждает, что Юрин был в состоянии крайнего опьянения и глаза у него были открыты. Войнич неоднократно сам чувствовал воздействие перца на себе и говорит, что в таких случаях глаза автоматически закрывают.









Полиенко говорил ему по телефону, что пострадавший был пьян, поэтому Дмитрий защищался.





"На меня набросился мужчина, поэтому я и достал баллон", - говорил после Полиенко.





На вопрос адвоката, сколько раз в реальной жизни свидетель встречался с Полиенко, Андрей Войнич отвечает, что сегодня - третий, до этого переписывались онлайн.





Он утверждает, что Юрин был пьян. Интересно, что свидетель окончил курс повышения квалификации в медколледже по установлению фактов употребления алкоголя и психоактивных веществ.





Гособвинитель ходатайствует о озвучивании показаний от 20 марта, так есть противоречия. Так в протоколе отмечается, что Полиенко сообщил Войнич, что пострадавший схватил или пытался схватить обвиняемого. В зале же суда свидетель говорил, что Полиенко сказал, что мужчина хотел то ли ударить его, то ли схватить.





Пострадавший уточняет, как можно определить алкогольное опьянение. Свидетель поясняет: пустые глаза, в разговоре преобладало слово на букву Б.





Гособвинитель зачитывает материалы с очной ставки Войнича и Юрина. В них отмечается, что между ними нет никаких отношений, проживающих в одном подъезде.





Вопрос Юрину: Употребляли ли алкоголь 13 марта, и какая у вас походка была?





Юрин: Выпил 1 литр пива, ходьба ровная.









Войнич: Считаю, что потерпевший был в состоянии сильного опьянения. Запах сигарет не чувствовал, но если бы он был, то обязательно бы почувствовал.





Юрин настаивает, что Полиенко курил, и он сделал в вежливой форме ему замечание, после чего Полиенко сразу пырснул из баллончика. Больше он никого из людей не видел, так как находился в шоковом состоянии.





Войнич: Когда спускался вниз из квартиры, видел Юрина, и тот был очень пьян, что определил по запаху и речи. Потом встретил Полиенко, и тот сказал, что пострадавший или то покушался на него, то ли пытался схватить.





Андрея Войнича освобождают от производства по делу. Судья объявил перерыв из-за ксерокопии свидетельства свидетеля о курсе повышения квалификации по установлению фактов употребления алкоголя и психоактивных веществ.





После перерыва адвокат ходатайствует о допросе в качестве дополнительного свидетеля еще одного жителя дома, где произошел инцидент - Александра Гомана.





Он рассказывает, что к нему приходил следователь и спрашивал, знает ли о том, что произошло. Тогда Александр Гомон показал, что в тот день заходил в подъезд в 20 часов, однако запаха баллончика не было. У него дома живет собака, и она сразу чувствует, когда в подъезд заходят посторонние люди, но в тот раз ничего такого не было. Также он поинтересовался у следователя, почему тот пришел через день, на что получил ответ, что пострадавший только сейчас написал заявление. Тогда свидетель подумал, что видимо пострадавший был пьян. Характеризует Юрина как конфликтного человека, рассказывает, что сам лично не раз вызывал на него милицию.





«Я знаю одного конфликтного человека, и это потерпевший. Я частенько вижу его в состоянии алкогольного опьянения», - сказал суду Александр Гомон.





Жена свидетеля в тот день еще раньше пришла домой, но ни запаха сигарет, ни запаха перца не почувствовала.





Судья спрашивает, почему свидетель называл потерпевшего агрессивным: только из-за шумного ремонта 10 лет назад? Свидетель вспоминает, как 5 лет назад на Новый год пострадавший накричал на детей, которые праздновали и шумно себя вели.





Юрин оправдывается, что тогда его дочь была маленькой и ему мешал шум.





Суд переходит к допросу Полиенко, но обвиняемый заявляет ходатайство о том, чтобы дать показания позже, например, в понедельник.





Судья объявляет перерыв до 12 часов 23 октября.