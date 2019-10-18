Модель Playboy намерена стать президентом Хорватии
Бывшая модель Playboy, 31-летняя Ава Карабатич заявила о намерении включиться в президентскую гонку и принять участие в выборах главы Хорватии, которые намечены на 2020 год.
Об этом пишет издание Hello!.
"Я решила - буду баллотироваться на пост президента. Политика - моя вторая любовь", - написала она в Instagram, не забыв поменять в шапке профиля информацию о себе, отныне кандидате в президенты.
18:56 18/10/2019
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