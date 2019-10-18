Десять претендентов в кандидаты подали свои документы в Минске. И ни один из них не был зарегистрирован, сообщается на сайте Движения. Среди незарегистрированных кандидатов председатель Движения "За свободу" Юрий Губаревич и его заместитель Виктор Янчуревич, которые выдвигались также сбором подписей.





Заседание избиркома 107 Восточного округа, где выдвигался Губаревич, прошло 17 октября. Во время рассмотрения члены комиссии озвучили, что найдены недостоверных подписи «по разным основаниям Избирательного кодекса». Причем, причины озвучены не были.





68 подписей признала недействительными избирательная комиссия Партизанского 110 округа у Виктора Янчуревича. В основном, как рассказал кандидат, среди претензий - несовпадение номеров паспортов, что может быть технической ошибкой, и адресов регистрации.





«По округу всем кандидатам, которые шли путем сбора подписей, было отказано в регистрации. Кроме провластного, который был продублирован выдвижением от трудового коллектива. Подписи дают основания расправляться с неугодными кандидатами. При этом именно сбор подписей - это прямая коммуникация с людьми, которая демонстрирует доверие и поддержку среди избирателей», - прокомментировал решение комиссии заместитель председателя Движения.









Несколько выдвиженцев также не были зарегистрированы из-за ошибки в декларациях. У члена Движения «За Свободу» Александра Русевича, который выдвигался по 108 Калиновскому округу в Минске, «нашли» «Запорожец», который был продан еще в 90-ых годах.





«Кто надо властям, тот прошел. А тут неточность в декларации используется как основание: есть ошибка, есть через что не взять независимого кандидата. И не взяли», - прокомментировала отказ в регистрации по Березинскому округе № 61 член Движения Инна Евмененко.





Отказ другим кандидатам Движения в Минске Юрий Губаревич оценил как тотальную зачистку.





Не был зарегистрирован в качестве кандидата и член Совета Движения "За Свободу" Роман Кисляк, который выдвигался в группе противников строительства завода АКБ по Брестскому-Центральному округу №2. В его поддержку были сданы 1400 подписей.





По его словам, избирком нашел недействительные подписи, а также посчитал желтые кепки и флаги с надписью "Живи" агитацией.





"Власти испугались нашей активности и того, что мы выделяемся на фоне соперников", - отметил Кисляк.





Также те члены Движения, которые выдвигались двойным образом - от движения "За свободу" партии БНФ или ОГП - были зарегистрированы кандидатами в депутаты.





Так, кандидатом в депутаты был зарегистрирован Алексей Гаврутиков на Витебском-Чкаловском избирательном округе №18, который выдвигался одновременно от движения "За свободу" и от Партии БНФ.





Таким же образом подавались в кандидаты Витольд Ашурок по Нёманскому округу №56 и Владимир Симанкович по Витебскому-Железнодорожному округу №19. Избирательные комиссии зарегистрировали обоих кандидатов.





Ольга Дамаскина будет бороться за депутатское кресло в Новополоцком округе №24. А Илья Добротвор на Логойском округе №75 будет агитировать за свою кандидатуру.





В Гомельском-Сельмашевском округе №32 был зарегистрирован Владимир Кацора, который также выдвигался не только от Движения, но и от Объединенной гражданской партии. А в Молодечненском городском округе №72 комиссией был утвержден кандидатом Валентин Тишко, который также был выдвинут не только Движением "За свободу", но и ОГП.