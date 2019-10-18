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В Каталонии началась всеобщая забастовка

В Каталонии проходит всеобщая забастовка несогласных с приговорами девяти лидеров региона, выступающих за его независимость от Испании. Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, пять колонн протестующих ограничили доступ к основным подъездным дорогам к Барселоне. В аэропорту города отменили 57 рейсов из 1 тыс. запланированных. Помимо этого в столице Каталонии закрылся рынок Бокерия.

В аккаунте Национального собрания Каталонии вTwitter опубликовали видео одного из шествий, организованных в Барселоне, передает РБК.

El Periodico добавляет, что ко всеобщей забастовке призывают профсоюзы. По данным полицейских, около 60 тыс. человек участвуют в митингах в Жироне. Газета отмечает, что в некоторых кварталах Барселоны закрылись магазины, и трафик в городе сократился.
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