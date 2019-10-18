Лилии Ананич устроят демократию





Нет, никто из кандидатов-оппозиционеров с нее не спросить за многолетнее удушение независимых медиа в стране. Просто потому, что таких кандидатов на округе нет.





Зато есть вполне серьезный конкурент, который тоже вполне может оказаться кандидатом власти — это Владимир Пикуза, начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.





Напомним, Лилия Ананич в настоящее время является заместителем председателя Белорусского союза женщин.





Таким образом, совершенно непонятно, кто в итоге победит.









Оба кандидата выдвигались только путем сбора подписей, оба беспартийные. Хотя очевидно, что Владимир Пикуза району ближе. Третий зарегистрированный на округе кандидат, представитель ЛДП Игорь Закревский, в борьбу вряд ли вмешается.