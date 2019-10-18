15 октября в Минске на некоторое время была задержана сотрудница российской «фабрики троллей» Анна Богачева, которая находится под американскими санкциями. Но ее быстро отпустили, а теперь белорусские власти вообще отрицают, что это было задержание, заявляя о «выяснении обстоятельств».





17 октября руководитель страны развернуто прокомментировал задержание Богачевой, хотя, казалось бы, ситуация заиграна.





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«Это дало бы российской пропаганде козыри в развенчании образа Лукашенко как последовательного друга»





Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников отметил, что в ситуации с задержанием Богачевой, скорее всего, действительно случилась накладка: правоохранители сверились с базой Интерпола и сработали так, как должны были, а дальше вмешался политический фактор.





«Когда стали разбираться, кто эта мадам, на кого она работает, и на кого работает ее работодатель, – стало немножко не по себе. Не хочу сказать, что страшно, но решили и без того проблемные белорусско-российские отношения не усложнять дополнительно», – считает руководитель проекта Belarus Security Blog.





Звучит мнение, что на первоначальном этапе белорусские власти думали о том, чтобы поторговаться с Москвой за Богачеву и получить определенную выгоду. Но Поротников его не разделяет. Во-первых, по его мнению, Москва ни на какой торг бы не пошла.





«Во-вторых, представим ситуацию: в Минске по запросу США официально задерживают гражданку России, которую обвиняют во вмешательстве в американские выборы. А Москва просто не вмешивается – точно также, как она не вмешивалась, когда задержали блогера Лапшина по запросу Азербайджана.





Наши рассчитывали, что Москва вмешается, и мы сможем сохранить лицо перед Азербайджаном и не усложнять отношения с Арменией: вы же понимаете, русские надавили, выдать не можем. Но Москва не вмешалась, и пришлось выдавать, что привело к серьезному кризису в белорусско-армянских отношениях.









Представителями армянской диаспоры обсуждали выдачу Лапшина с президентом Франции. А теперь представим, что ситуация повторяется – только выдавать задержанную нужно США. Это дало бы российской пропаганде козыри в развенчании образа Лукашенко как последовательного друга российского народа», – сказал Поротников.





Тем самым был бы нанесен удар по статусу руководителя Беларуси как самого популярного иностранного политика в России, и Лукашенко лишился бы актива, который помогает ему в диалоге с Кремлем.





«Не думаю, что в ситуации с освобождением Богачевой кто-то надавил из Москвы. В Минске просто осознали всю опасность возможного скандала», – подчеркнул Поротников.





«Богачева возможно прощупывала почву для возможности информационной атаки на Беларусь»





Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров сказал, что существует две версии произошедшего: официальная и конспирологическая.





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«Конспирологическая версия состоит в том, что Богачева возможно контактировала здесь с группами пророссийских активистов, которые работают в интернет-пространстве, и возможно прощупывала почву для возможности информационной атаки на Беларусь – если она понадобится. Заметив подозрительную активность, белорусские власти ее задержали, имея официальные основания в виде запроса Интерпола», – рассказал Егоров.









Почему Лукашенко развернуто прокомментировал задержание россиянки?





«Ситуацию можно было трактовать так, что Беларусь действует против России, поддерживая западные санкции. Лукашенко нужно было еще раз подчеркнуть, что здесь нет никаких враждебных действий в отношении России», – сказал Егоров.